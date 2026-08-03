Tribunal mantiene prisión preventiva para Joaquín Lavín León en el anexo Capitán Yáber

El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago revisó este lunes las medidas cautelares del exdiputado Joaquín Lavín León, resolviendo mantener la prisión preventiva que el exparlamentario cumple desde el pasado 8 de mayo en el Anexo Penitenciario Capitán Yáber.

La instancia judicial se llevó a cabo tras la solicitud presentada por el abogado defensor, Cristóbal Bonacic, quien buscaba revertir la privación de libertad de su representado. Sin embargo, el tribunal desestimó los argumentos de la defensa y ratificó la máxima cautelar.

Cabe recordar que el Ministerio Público ha formalizado a Lavín León por una multiplicidad de causas. Entre los cargos imputados destaca su presunta participación como autor de fraude al Fisco, cuyo perjuicio es estimado preliminarmente en $240 millones, además de los delitos de falsificación y uso malicioso de instrumento privado mercantil.

Tráfico de influencias y redes políticas

En detalle, la investigación liderada por la Fiscalía también vincula al exlegislador con el uso malicioso de datos electorales, un ilícito asociado a la utilización de la plataforma digital SocialTazk. A esta arista se suma una indagatoria paralela por un eventual tráfico de influencias, en el cual habría incurrido durante el período en que su cónyuge, Cathy Barriga, encabezaba la administración de la Municipalidad de Maipú.