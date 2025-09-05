;

Fiestas Patrias 2025: estas son las ciudades favoritas de los chilenos para viajar durante el “18″, según estudio

En dos semanas más, son muchas personas las que viajarán de una ciudad a otra en nuestro país.

Sebastián Escares

Parque O&#039;Higgins, fondas, fiestas patrias, 1024x576 jpg ok

Parque O'Higgins, fondas, fiestas patrias, 1024x576 jpg ok

Con el mes de septiembre en pleno desarrollo, ya cada vez falta menos para que se celebren las tan esperadas Fiestas Patrias 2025.

En menos de dos semanas, se prevé que muchos chilenos celebren en honor a la Patria con comidas típicas, bebestibles y asistiendo a las clásicas fondas.

Revisa también

ADN

Bajo ese contexto, una buena cantidad de chilenas y chilenos aprovecharán la festividad para viajar.

En ese sentido, un reciente estudio dio a conocer cuáles son las ciudades preferidas para visitar durante la semana de las Fiestas Patrias.

Fiestas Patrias 2025: estas son las ciudades favoritas de los chilenos para viajar durante el “18″, según estudio

De acuerdo al estudio Target Group Index (TGI) de Kantar IBOPE Media, los destinos costeros concentran las preferencias para viajar.

En ese sentido, el sondeo informó que, en el grupo de entre 12 a 24 años de edad, los destinos preferidos para estas Fiestas Patrias, son:

  • Valparaíso (22%)
  • Viña del Mar (17,9%)
  • La Serena (9,91%)
  • Iquique (9,45%)
  • Chiloé (5,20%)

Respecto al rango erario de entre 25 a 44 años, estos son los lugares favoritos:

  • La Serena (16,2%)
  • Viña del Mar (14,5%)
  • Chiloé (11,6%)
  • Valparaíso (11,0%)
  • Puerto Varas (10,4%)

Por último, para personas que van desde los 45 a los 60, estas son las preferencias para el “18″:

  • Valparaíso (16,4%)
  • La Serena (15,7%)
  • Viña del Mar (15,7%)
  • Puerto Varas (9,0%)
  • Chiloé (7,83%)

Ignacio Mirchak, Country Leader Chile en Kantar IBOPE Media, detalló que “durante el fin de semana largo, muchos optarán por la costa, sobre todo por la cercanía. Sin embargo, quienes tienen la posibilidad de extender sus días de descanso o gozan del teletrabajo miran cada vez más hacia el sur. Chiloé y Puerto Varas se consolidan como alternativas crecientes entre los adultos, reflejando un viajero que busca algo más que descanso: experiencias ligadas a la naturaleza y la cultura local”.

Contenido patrocinado

Oficios que resisten: lo que un sombrero me recordó

Oficios que resisten: lo que un sombrero me recordó

Ricardo Arjona anuncia su regreso a Chile con dos shows en el Movistar Arena: Fecha y venta de entradas

Ricardo Arjona anuncia su regreso a Chile con dos shows en el Movistar Arena: Fecha y venta de entradas

Entradas para Eros Ramazzotti Chile 2026 tienen importante descuento: Revista el listado de precios

Entradas para Eros Ramazzotti Chile 2026 tienen importante descuento: Revista el listado de precios

¡Junte de ensueño! Charly García y Sting anuncian nueva canción juntos

¡Junte de ensueño! Charly García y Sting anuncian nueva canción juntos

Festigame Caja Los Andes 2025: Conoce cómo inscribirte en las competencias de k-pop y cosplayers

Festigame Caja Los Andes 2025: Conoce cómo inscribirte en las competencias de k-pop y cosplayers

Artista urbano reveló cuál era uno de los planes que tenía &#039;Baby Bandito&#039; antes de morir

Artista urbano reveló cuál era uno de los planes que tenía 'Baby Bandito' antes de morir

Lady Gaga sorprende con su look para &#039;Merlina 2&#039;: Este será el personaje de la artista

Lady Gaga sorprende con su look para 'Merlina 2': Este será el personaje de la artista

La banda chilena de rock alternativo Amöniacö reinterpreta “Canción Animal” de Soda Stereo

La banda chilena de rock alternativo Amöniacö reinterpreta “Canción Animal” de Soda Stereo

&#039;Soy bastante transparente&#039;: Sabrina Carpenter reveló advertencia que le hace a sus parejas sobre sus canciones

'Soy bastante transparente': Sabrina Carpenter reveló advertencia que le hace a sus parejas sobre sus canciones

Investigador paranormal reporta terrorífico fenómeno en estación de Metro de Santiago

Investigador paranormal reporta terrorífico fenómeno en estación de Metro de Santiago

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad