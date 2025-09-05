Con el mes de septiembre en pleno desarrollo, ya cada vez falta menos para que se celebren las tan esperadas Fiestas Patrias 2025.

En menos de dos semanas, se prevé que muchos chilenos celebren en honor a la Patria con comidas típicas, bebestibles y asistiendo a las clásicas fondas.

Bajo ese contexto, una buena cantidad de chilenas y chilenos aprovecharán la festividad para viajar.

En ese sentido, un reciente estudio dio a conocer cuáles son las ciudades preferidas para visitar durante la semana de las Fiestas Patrias.

Fiestas Patrias 2025: estas son las ciudades favoritas de los chilenos para viajar durante el “18″, según estudio

De acuerdo al estudio Target Group Index (TGI) de Kantar IBOPE Media, los destinos costeros concentran las preferencias para viajar.

En ese sentido, el sondeo informó que, en el grupo de entre 12 a 24 años de edad, los destinos preferidos para estas Fiestas Patrias, son:

Valparaíso (22%)

Viña del Mar (17,9%)

La Serena (9,91%)

Iquique (9,45%)

Chiloé (5,20%)

Respecto al rango erario de entre 25 a 44 años, estos son los lugares favoritos:

La Serena (16,2%)

Viña del Mar (14,5%)

Chiloé (11,6%)

Valparaíso (11,0%)

Puerto Varas (10,4%)

Por último, para personas que van desde los 45 a los 60, estas son las preferencias para el “18″:

Valparaíso (16,4%)

La Serena (15,7%)

Viña del Mar (15,7%)

Puerto Varas (9,0%)

Chiloé (7,83%)

Ignacio Mirchak, Country Leader Chile en Kantar IBOPE Media, detalló que “durante el fin de semana largo, muchos optarán por la costa, sobre todo por la cercanía. Sin embargo, quienes tienen la posibilidad de extender sus días de descanso o gozan del teletrabajo miran cada vez más hacia el sur. Chiloé y Puerto Varas se consolidan como alternativas crecientes entre los adultos, reflejando un viajero que busca algo más que descanso: experiencias ligadas a la naturaleza y la cultura local”.