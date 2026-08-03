Pacientes con sospecha de hantavirus esperan traslado a Concepción: familia acusa demora por casi 48 horas

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Dos pacientes internadas en estado grave en el Hospital Regional de Coyhaique permanecen a la espera de un traslado aeromédico a Concepción tras ser catalogadas como casos sospechosos de hantavirus.

Según informó el Ministerio de Salud, las afectadas son una adulta mayor y su nieta. La menor será priorizada para el traslado debido a que su condición clínica permite realizar el procedimiento con mayor rapidez. La paciente adulta, en tanto, permanece intubada.

En conversación con Radio ADN, la familia denunció que ambas llevaban cerca de 48 horas esperando el vuelo y atribuyeron la demora a problemas administrativos con la empresa Aerotac, encargada de los traslados.

“Ha sido todo bien poco claro, no por parte del hospital, sino que por parte del traslado que está comprometido para esto”, afirmó Martín Ríos, hijo de una de las pacientes.

Desde el Minsal confirmaron que el traslado fue programado para las 14:30 horas de este lunes en un vuelo especial hacia Concepción, aunque precisaron que dependerá de las condiciones meteorológicas.

Letalidad llega al 40%

En paralelo, especialistas advirtieron sobre el aumento de los casos de virus hanta durante este año.

Al respecto, la doctora Cecilia Vial, directora alterna de SENTINET e investigadora del ICIM UDD, indicó que en 2026 ya se han registrado 46 casos, uno más que en todo 2025.

Además, alertó que la letalidad alcanza el 40%, muy por sobre el cerca de 20% registrado el año pasado, lo que equivale a que 4 de cada 10 personas contagiadas fallecen.