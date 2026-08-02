Un golazo, un debut y un retorno: el “lado B” del triunfo azul sobre Huachipato / ERNESTO GUEVARA/ AGENCIA UNO

Universidad de Chile cerró la fecha 17 de la Liga de Primera con un claro triunfo 2-0 ante Huachipato, consiolidándose como sublíder del torneo.

ADN.CL estuvo presente en el Estadio Nacional y acá te contamos lo que no se vio por TV.

Ovación total para Aránguiz y Vargas

Lo de siempre en cada partido de local, o visita, de los azules. Al momento de entregar la formación, los vítores se los llevaron los dos referentes del cuadro universitario.

Cánticos contra Azul Azul

Apenas iniciado el encuentro, los hinchas de la U las emprendieron contra la dirigencia, que por estos días está sumamente cuestionada por el ‘Caso Sartor’. Fueron largos minutos donde el resto del estadio se sumó con fuerza.

Cónclave por la roja en Huachipato

En la mitad del primer tiempo, Maxi Rodríguez se ganó la cartulina roja por un fuerte falta sobre Agustín Arce a insinuación del VAR. De inmediato el cuerpo técnico encabezado por Jaime García se fue con todo a protestarle al cuarto árbitro, Miguel Araos, sin ningún éxito.

Jaime García vuelto loco

Con un jugador menos, la línea defensiva de Huachipato retrocedió aún más, pero aquello no solucionó el gran problema ‘acerero’: la mala entrega del balón. Cada intento de salida del visitante se perdía por malos pases, lo que colmó la paciencia del adiestrador sureño, que reclamó airadamente con su cuerpo técnico y gritos a sus jugadores.

Explota el Nacional

Iniciado el segundo tiempo, y con una Universidad de Chile volcada en campo rival, los azules encontraron premio: un verdadero golazo de Eduardo Vargas (53’) hizo rugir al León en la galería.

Contrastes de una banca y otra

Tras el gol de Marcelo Morales, las diferencias fueron abismales en las bancas. Mientras Gago festejó y se fue con Coloccini a conversar para ver cambios, García en Huachipato no levantaba la cabeza del suelo buscando alguna solución al mal momento futbolístico que vive su equipo.

Aplausos para el rival

Luego del gol de Marcelo Morales, el portero de Huachipato, Christian Bravo se lesionó aparentemente de manera grave y tuvo que salir de la cancha en camilla. Al pasar por la tribuna, el arquero visitante fue aplaudido por la parcialidad azules.

El Nacional se viene abajo

Ya con el resultado a favor, Gago dispuso del ingreso del debutante Gonzalo Reyna, pero además de un esperado regreso: Matías Zaldivia volvió a la competencia después de casi tres meses y se ganó todos los aplausos reemplazando a otro ovacionado, Charles Aránguiz.

Más aplausos, pero también pifias

Con su golazo, Eduardo Vargas también dejó el campo de juego bajo una ovación del hincha azul, pero aplausos que se transformaron en pifias: Juan Martín Lucero, su reemplazante, se ganó el murmullo del hincha azul que no logra encontrarse emocionalmente con el cuestionado ariete argentino.

Cómo empezó, terminó

Ya con el resultado en el bolsillo, los hinchas azules cerraron la jornada en el Nacional cantando largos minutos contra Azul Azul. Al respecto, hubo un guiño al respecto, considerando que, para la entrevista post partido de Fernando Gago con TNT Sports, se había dispuesto la cámara con la hinchada de la U de fondo. Sin embargo, por petición de los encargados de comunicaciones del club, se acomodó el encuadre para quedar con la tribuna Andes de fondo