La U se refuerza con arquero extranjero de pasado mundialista: fichaje inminente

Un inesperado dolor de cabeza fue el frustrado fichaje de Valentín Gauthier en la Universidad de Chile, luego de que el defensor no pasara los exámenes médicos. Sin embargo, en la U parecen mantener buena relación con el León de México.

Y esto, porque ahora habría un nuevo acuerdo cerrado entre ambos clubes. En esta ocasión, no sería por un zaguero, sino que por un prometedor arquero.

Según información de ADN Deportes, el portero colombiano de 21 años, Jordan García, será nuevo refuerzo de los azules a modo de préstamo por seis meses, con opción de extender el vínculo por un año más si se cumplen ciertos objetivos.

El joven guardameta sale del cuadro mexicano luego de una temporada sin casi participación. Este 2026, solo jugó tres partidos de la Liga MX, en los que recibió cinco goles y en ninguno dejó su valla en cero.

Más allá de un arranque de temporada complejo, García ganó buena fama por su temporada 2025, donde además de ser el titular en el Fortaleza CEIF de su país natal, fue gran figura de la selección de Colombia Sub 20.

El portero fue indiscutido en el Sudamericano y Mundial de la categoría, el cual se jugó en Chile allá por septiembre y octubre. En la cita planetaria disputada en nuestro país, el arquero se quedó con el tercer lugar junto al combinado “cafetero”.

Con este movimiento, Azul Azul le cumple un deseo a Fernando Gago, quien habría solicitado la incorporación de un arquero que compita con Gabriel Castellón. Por otro lado, Cristopher Toselli podría dejar la Universidad de Chile en busca de minutos.