La U vuelve a contar con un inspirado Vargas y se consolida como el único escolta de Colo Colo / ERNESTO GUEVARA/ AGENCIA UNO

En el cierre por la fecha 17 de la Liga de Primera, Universidad de Chile tuvo una tranquila faena este domingo ante Huachipato para mantenerse en la pelea por el título del fútbol chileno.

El cuadro universitario laico salió a Ñuñoa dispuesto a manejar el desarrollo del encuentro, haciéndose desde el comienzo con el control de la pelota.

Eduardo Vargas centralizó los primeros intentos ofensivos de la U de Chile, los cuales se vieron facilitados a partir del minuto 23.

Esto pues en dicho momento, tras revisión VAR, Maximiliano Rodríguez fue expulado por una plancha sobre Agustín Arce.

🟥⚽🔵⚫ CON 10



Huachipato quedó con uno menos, tras la revisión del VAR por parte de Juan Lara, por esta dura entrada de Maximiliano Rodríguez sobre Agustín Arce, en la visita de Los Acereros a #LaU.#MatchdayDomingo #LigaDePrimeraMercadoLibre



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Con la ventaja numérica, los azules convirtieron en figura a Christian Bravo, que contuvo chances de Lucas Assadi y Marcelo Morales.

Huachipato, eso sí, se las arregló para exigir a Castellón con una peligrosa arremetida de Lionel Altamirano al minuto 31.

Sin embargo, en el segundo lapso, la U de Chile se fue haciendo aún más dueño del juego y, al minuto 54, traspasó dicho dominio al marcador con una gran contorsión de Eduardo Vargas para abrir la cuenta.

🥵⚽🔵🔴 PARA ENMARCARLO, TURBOMAN



Eduardo Vargas nos regaló esta acrobática definición para el 1-0 de #LaU ante Huachipato, en este #MatchdayDomingo por la Fecha 17 de la #LigaDePrimeraMercadoLibre 2026.



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Huachipato no tuvo mayor reacción y, al minuto 66, la U de Chile amplió la diferencia con un remate de Marcelo Morales que se desvió en la zaga acerera para el 2-0.

🔵🔥🤘 ¡Los Azules hacen fiesta en Ñuñoa!



Shelo Morales hace vibrar al Romántico Viajero en este #MatchdayDomingo, y el lateral de #LaU anotó la segunda conquista de la noche frente a Huachipato.



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Con esta ventaja, Universidad de Chile tuvo tiempo hasta para estrenar a su por ahora único refuerzo, Gonzalo Reyna, y posibilitar el regreso tras casi tres meses de Matías Zaldivia.

El 2-0 le permitió a los azules llegar a 30 puntos, ubicándose como exclusivo escolta del líder Colo Colo. En tanto, Huachipato se estancó en 24 unidades que lo dejan séptimo en la tabla.