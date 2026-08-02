Sujeto apuñala a tres guardias tras intento de robo en casino de Coquimbo: uno permanece en riesgo vital

Un hombre de 30 años fue detenido durante la madrugada de este domingo, luego de apuñalar a tres guardias de seguridad al interior del casino Enjoy de Coquimbo, tras ser sorprendido cometiendo un intento de robo.

El hecho ocurrió cerca de las 04:10 horas, cuando el imputado habría forzado una mampara de vidrio destinada al personal para acceder al casino. Al ser interceptado por los guardias, sacó un cuchillo y atacó a los trabajadores.

Producto de la agresión, uno de los guardias quedó en riesgo vital y fue sometido a una intervención quirúrgica en el Hospital de Coquimbo. Los otros dos afectados también sufrieron lesiones de gravedad.

Tras el ataque, Carabineros detuvo al presunto agresor, un ciudadano chileno de 30 años, quien fue puesto a disposición del Juzgado de Garantía de Coquimbo.

Por instrucción de la Fiscalía, detectives de la Brigada de Homicidios (BH) de la PDI, junto a equipos ECOH, realizaron diversas diligencias, entre ellas la toma de declaraciones a testigos y el análisis de cámaras.

El tribunal resolvió ampliar la detención del imputado hasta el martes, con el objetivo de que el Ministerio Público reúna mayores antecedentes antes de formalizar la investigación en su contra.