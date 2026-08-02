;

Sujeto apuñala a tres guardias tras intento de robo en casino de Coquimbo: uno permanece en riesgo vital

El atacante habría ingresado de madrugada al recinto tras forzar un acceso destinado al personal del lugar.

Javiera Rivera

Sujeto apuñala a tres guardias tras intento de robo en casino de Coquimbo: uno permanece en riesgo vital

Un hombre de 30 años fue detenido durante la madrugada de este domingo, luego de apuñalar a tres guardias de seguridad al interior del casino Enjoy de Coquimbo, tras ser sorprendido cometiendo un intento de robo.

El hecho ocurrió cerca de las 04:10 horas, cuando el imputado habría forzado una mampara de vidrio destinada al personal para acceder al casino. Al ser interceptado por los guardias, sacó un cuchillo y atacó a los trabajadores.

Revisa también

ADN

Producto de la agresión, uno de los guardias quedó en riesgo vital y fue sometido a una intervención quirúrgica en el Hospital de Coquimbo. Los otros dos afectados también sufrieron lesiones de gravedad.

Tras el ataque, Carabineros detuvo al presunto agresor, un ciudadano chileno de 30 años, quien fue puesto a disposición del Juzgado de Garantía de Coquimbo.

Por instrucción de la Fiscalía, detectives de la Brigada de Homicidios (BH) de la PDI, junto a equipos ECOH, realizaron diversas diligencias, entre ellas la toma de declaraciones a testigos y el análisis de cámaras.

El tribunal resolvió ampliar la detención del imputado hasta el martes, con el objetivo de que el Ministerio Público reúna mayores antecedentes antes de formalizar la investigación en su contra.

Contenido patrocinado

Es la principal causa de ceguera en Chile: Cómo identificar los síntomas de las cataratas y cuándo operarse

Es la principal causa de ceguera en Chile: Cómo identificar los síntomas de las cataratas y cuándo operarse

Antonella Lucero, cantante tributo a Rosalía, se sincera tras cantar con ella en uno de sus shows en Chile

Antonella Lucero, cantante tributo a Rosalía, se sincera tras cantar con ella en uno de sus shows en Chile

Figura de CHV se quebró en vivo tras incómoda situación: &#039;Sentí una presión&#039;

Figura de CHV se quebró en vivo tras incómoda situación: 'Sentí una presión'

“John Lennon no quería a nadie”: Dave Davies de The Kinks reaviva su histórica rivalidad con un dardo inesperado

“John Lennon no quería a nadie”: Dave Davies de The Kinks reaviva su histórica rivalidad con un dardo inesperado

En exclusiva con Catherine Rodríguez: El vestuario y realismo mágico en Cien Años de Soledad

En exclusiva con Catherine Rodríguez: El vestuario y realismo mágico en Cien Años de Soledad

Del control de la agenda al ruido político: los días que volvieron a tensionar al Ejecutivo

Del control de la agenda al ruido político: los días que volvieron a tensionar al Ejecutivo

Cristiano Ronaldo cambia de cancha: sería actor y productor de una nueva serie junto a connotadas figuras del fútbol

Cristiano Ronaldo cambia de cancha: sería actor y productor de una nueva serie junto a connotadas figuras del fútbol

Protagonista de Stranger Things rompió el silencio sobre teoría que volvió locos a los fanáticos por meses

Protagonista de Stranger Things rompió el silencio sobre teoría que volvió locos a los fanáticos por meses

Extraña presencia en Santiago Centro aterra a pasajeros de colectivo: Múltiples testigos aseguran haberlo visto

Extraña presencia en Santiago Centro aterra a pasajeros de colectivo: Múltiples testigos aseguran haberlo visto

La temeraria acción que subió Naya Fácil a redes sociales: cibernautas indignados la destrozaron a través de comentarios

La temeraria acción que subió Naya Fácil a redes sociales: cibernautas indignados la destrozaron a través de comentarios

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad