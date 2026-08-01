Detienen a dos presuntos integrantes de banda que intentó robar camión de valores en Franklin: un sospechoso sigue prófugo

La Fiscalía Centro Norte confirmó la detención de dos personas por su presunta participación en el frustrado asalto a un camión de valores registrado este viernes en el barrio Franklin, en la comuna de Santiago.

Según informó el ente persecutor, las capturas se concretaron en cumplimiento de órdenes judiciales solicitadas por la Fiscalía. El fiscal Felipe Olivari detalló que el primero de los detenidos corresponde a un ciudadano venezolano de 22 años.

“Se detiene en horas de la tarde (...) a un ciudadano venezolano de 22 años, que es uno de los que embosca a los guardias por detrás y que efectúa disparos con un arma de fuego”, señaló el persecutor.

Un muerto y un prófugo

“Posteriormente, en horas de la noche, se detiene a un ciudadano ecuatoriano de 28 años, quien sería el conductor que los estaba esperando en un vehículo, que se encontraba concertado con ellos y que luego los traslada en su huida”, agregó Olivari.

El fiscal confirmó que en el intento de robo participaron cuatro personas: los dos detenidos, un ciudadano ecuatoriano de 29 años que murió durante el enfrentamiento y un cuarto integrante de la banda, quien permanece prófugo .

Ambos imputados serán presentados a partir de las 11:00 horas de este sábado en el Centro de Justicia, donde pasarán a control de detención.