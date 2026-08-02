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Manejaba bajo los efectos del alcohol: amplían detención de arquero imputado por atropello fatal en La Unión

La justicia amplió hasta el martes la detención del conductor acusado del atropello múltiple que dejó dos mujeres fallecidas. La Fiscalía confirmó que conducía con 1,56 de alcohol en la sangre.

Juan Castillo

Matías Gallegos

Manejaba bajo los efectos del alcohol: amplían detención de arquero imputado por atropello fatal en La Unión

La justicia resolvió ampliar hasta el martes 4 de agosto, a las 12:00 horas, la detención de Matías Villegas, imputado por el atropello múltiple ocurrido durante la madrugada del sábado en La Unión, región de Los Ríos, que terminó con la muerte de dos mujeres y dejó a otras seis personas lesionadas.

Durante la audiencia de este domingo se confirmó que el conductor manejaba con 1,56 gramos de alcohol por litro de sangre al momento del accidente.

Tras el impacto, el imputado huyó del lugar sin prestar auxilio a las víctimas, siendo posteriormente detenido en su domicilio gracias al seguimiento de la camioneta station wagon con la que presuntamente protagonizó el fatal atropello.

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En las últimas horas se conoció la identidad del acusado. Se trata de Matías Villegas, quien se desempeña como arquero de un club de fútbol de Osorno y que, según registros en redes sociales, tuvo un paso por Municipal Paillaco durante la temporada 2024.

La ampliación de la detención permitirá a la Fiscalía reunir nuevos antecedentes antes de la formalización de cargos, mientras continúan las diligencias para esclarecer la dinámica del accidente y determinar las responsabilidades penales del conductor.

El caso ha generado una profunda conmoción en la comuna de La Unión, donde familiares y vecinos lamentan la muerte de las dos mujeres y exigen que el responsable reciba las máximas sanciones que contempla la ley.

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