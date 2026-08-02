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“Nos vemos en tribunales”: Miss denuncia a su exdirector a horas de la final del Miss Universo Chile

“Yo debería haber estado presente con mis compañeras”, manifestó en redes sociales la candidata.

Sebastián Escares

Miss Universo Chile - Instagram

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Un verdadero terremoto remeció las horas previas a la gran final de Miss Universo Chile 2026. La representante de la comuna de Calama, Pía Ramírez, sorprendió en redes sociales al anunciar que no participará en la gala de cierre del certamen y destapó un duro conflicto interno que terminará en la justicia.

Pese a no ingresar al selecto grupo de las 13 finalistas, el protocolo del concurso establecía que Ramírez debía presentarse este domingo en el escenario junto al resto de las participantes eliminadas para despedirse oficialmente de la competencia.

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Sin embargo, la candidata decidió restarse de la ceremonia tras un quiebre definitivo con su equipo de trabajo local.

“Dejó de apoyarme a dos días de la final”

A través de un extenso comunicado difundido en su cuenta de Instagram, la joven apuntó directamente contra quien fuera su director de organización regional, Juan Eduardo Larrondo, perteneciente a la academia Glam Model.

La modelo denunció que “Larrondo decidió dejarme 2 días antes de la gran final y es una falta de respeto para mí y para todos los que nos apoyaron”. Ramírez enfatizó que todo su vestuario, servicios y recursos para competir en Santiago fueron financiados gracias a vecinos y auspiciadores locales de la “Tierra de Sol y Cobre”.

El punto más grave de la acusación radica en el cobro de la franquicia para competir en el certamen nacional. Según detalló la representante calameña, Larrondo le habría solicitado sumas de dinero para cubrir un monto que, de acuerdo con su versión, ya se encontraba totalmente cancelado.

Ante este escenario, Pía Ramírez confirmó que no dejará pasar la situación e iniciará acciones legales inmediatas. “Nos vemos en tribunales”, cerró de manera tajante en su publicación.

Pese al amargo momento, la joven agradeció el constante respaldo entregado por la organización nacional del evento, encabezada por Keno Manzur, y ratificó que mantendrá con orgullo el título de Miss Calama hasta la elección del próximo año.

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