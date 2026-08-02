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Subsidio Eléctrico 2026: revisa la fecha exacta en que se publican los resultados y cuáles son los montos

El beneficio se otorgará en seis cuotas mensuales y se reflejará directamente en las boletas eléctricas. Revisa acá todos los detalles.

Sebastián Escares

Subsidio Eléctrico 2026: revisa la fecha exacta en que se publican los resultados y cuáles son los montos

Subsidio Eléctrico 2026: revisa la fecha exacta en que se publican los resultados y cuáles son los montos / Agencia Uno

Se acaba la espera para los miles de hogares que postularon al beneficio estatal. Durante este mes de agosto se darán a conocer los resultados oficiales de la postulación al Subsidio Eléctrico, la ayuda económica impulsada por el Gobierno para mitigar los alzas en las tarifas de la luz.

Este llamado corresponde al pago del segundo semestre de 2026, beneficio que se otorgará en seis cuotas mensuales y que cubrirá los meses de julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de este año.

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Los descuentos comenzarán a reflejarse directamente en las boletas eléctricas a partir del mes de septiembre de 2026, de manera retroactiva, según los procesos de facturación de cada empresa distribuidora o cooperativa.

¿En qué fecha se publicará la nómina de beneficiarios?

Según el calendario oficial fijado para este proceso, los postulantes podrán consultar con su RUT si fueron seleccionados a partir del próximo miércoles 12 de agosto.

En esa fecha, la nómina completa estará disponible a través del sitio web oficial del beneficio (revisar acá) y las plataformas del Ministerio de Energía.

Montos confirmados para el segundo semestre de 2026

Los valores a descontar en la cuenta de la luz varían según el número de integrantes que registren los hogares beneficiados en su Registro Social de Hogares:

  • Hogares de 1 integrante: descuento total de $17.346.
  • Hogares de 2 a 3 integrantes: descuento total de $22.548.
  • Hogares de 4 o más integrantes: descuento total de $31.224.

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