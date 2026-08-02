“Hasta la expulsión, el equipo me gustó muchísimo”: la conformidad de Gago con la victoria ante Huachipato / ERNESTO GUEVARA/ AGENCIA UNO

Universidad de Chile se instaló como sublíder del fútbol chileno tras ganarle a Huachipato en el Estadio Nacional.

Tras el triunfo en Ñuñoa, el DT de los azules, Fernando Gago, valoró el desempeño del equipo.

“Hasta la expulsión, teníamos la situación en donde queríamos jugar el partido, sabiendo cómo nos podían atacar. Acomodamos la situación de juego. Con la expulsión nos faltó un poco más de capacidad para finalizar con más gente, lo corregimos en el segundo tiempo. El equipo hizo un gran partido casi los 90 minutos”, resaltó el exvolante.

Al respecto, no quiso decir que es el mejor partido de la U bajo su mando, pero se mostró más que feliz.

“Los primeros 22 minutos me gustaron muchísimo, dónde lo jugamos, ante un rival que nos podía complicar. Con la expulsión es muy difícil entrar a equipos posicionados más bajos, teníamos más sensación de ataque. Para romper esquemas, necesitábamos la maniobra individual. La calidad del gol de Eduardo es mérito de él. Para mi todas las victorias son muy importantes”, planteó Gago, que desestimó hablar de posibles refuerzos para el equipo.

Eso sí, valoró los primeros minutos de Gonzalo Reyna, la hasta ahora única incorporación que ha llegado en el mercado invernal. “Llegó hace poco, se tiene que adaptar a la forma de trabajo. Nos va a dar mucho, tiene que seguir creciendo”, planteó, junto con destacar el regreso a la titularidad de Lucas Assadi.

“Tiene muchas cualidades técnicas que a mi me gusta, decidí que jugara como 90 minutos como hace una semana o dos decidí que no juegue. Cada jugador se tiene que ganar el puesto cada semana”, comentó Fernando Gago, ya pensando en el próximo partido del club, el próximo miércoles, ante Unión San Felipe por Copa Chile.

“Me da igual quien esté suspendido, si tenemos que empatar. Tenemos que poner el mejor equipo posible porque trabajamos de esa manera”, cerró el DT de la U de Chile.