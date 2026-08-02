Sernac emite alerta para camionetas por posible falla en el airbag: este es el modelo afectado en Chile

El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) emitió una nueva alerta de seguridad para un modelo de camioneta debido a un posible defecto en el airbag del pasajero.

Ford Motor Company Chile SpA advirtió sobre la medida para sus vehículos marca Ford, modelo Maverick , comercializados en Chile en noviembre de 2025. A continuación, una imagen referencial:

Sernac Ampliar

Según publicó el organismo en algunos de los vehículos involucrados "las puertas de los conductos de la bolsa de aire del pasajero pueden desprenderse en caso de un accidente que requiera el despliegue de la misma”.

“Si lo anterior sucede, en casos extremos, podría aumentar el riesgo de lesiones durante un accidente”, advirtió el ente fiscalizador.

¿Qué deben hacer los consumidores afectados?

El Sernac recomendó a los conductores verificar si su vehículo se encuentra dentro de la alerta de seguridad identificándose con el número de VIN en el sitio web (revisar acá).

De ser el caso, los afectados deben comunicarse directamente con la empresa a través de los puntos de contacto y agendar una cita para proceder con la reparación del vehículo.

El procedimiento contempla un tiempo estimado de 8 horas aproximadamente y no implica un costo para los consumidores afectados. A continuación, los puntos de contacto: