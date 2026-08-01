Aguinaldo de Fiestas Patrias 2026: revisa los montos oficiales, quiénes lo reciben y qué pasa con el sector privado

Se acerca septiembre y con ello una de las fechas más esperadas por las familias chilenas: las Fiestas Patrias. Junto a las celebraciones y los feriados, miles de trabajadores y pensionados esperan la llegada del tradicional aguinaldo dieciochero para alivianar los gastos del mes.

El Estado ya definió de manera oficial las cifras que se entregarán a los trabajadores del sector público y a los pensionados del país. Sin embargo, en el mundo privado las reglas operan de forma distinta.

A continuación, te detallamos los montos, requisitos y todo lo que debes saber para este 2026.

Sector Público

Para las y los funcionarios de planta o contrata que se desempeñen al 31 de agosto en el aparato estatal (ministerios, municipalidades, servicios salud, corporaciones, entre otros), el beneficio se pagará automáticamente junto a la liquidación de septiembre bajo dos tramos:

$91.682: Para quienes perciban una remuneración líquida igual o inferior a $1.060.493 (a agosto de 2026).

Para quienes perciban una remuneración líquida (a agosto de 2026). $63.645: Para quienes tengan una remuneración líquida superior a $1.060.493 (a agosto de 2026).

Pensionados: ¿Cuánto recibirán y cuáles son los requisitos?

En el caso de los pensionados del país, el Estado fijó un monto base de $25.280, el cual se incrementará en $12.969 por cada carga familiar acreditada al 31 de agosto de 2026.

Tienen derecho a este aporte quienes al 31 de agosto sean beneficiarios de:

Instituto de Previsión Social (IPS): Pensión Garantizada Universal (PGU), Pensión Básica Solidaria de Invalidez (PBSI) o Subsidio de Discapacidad.

Pensión Garantizada Universal (PGU), Pensión Básica Solidaria de Invalidez (PBSI) o Subsidio de Discapacidad. Ex Cajas de Previsión, Instituto de Seguridad Laboral (ISL), Dipreca y Capredena .

. Leyes de reparación (Valech, Rettig y Exonerados Políticos).

AFP o Compañías de Seguros: Siempre y cuando perciban la PGU, el Aporte Previsional Solidario o pensiones mínimas con Garantía Estatal.

¿Qué pasa en el sector privado?

A diferencia del sector público, en las empresas privadas el pago del aguinaldo no constituye una obligación legal por regla general. Sin embargo, según explican desde el IPS, el trabajador sí tiene derecho a exigirlo en los siguientes casos:

Que esté contemplado en el contrato de trabajo .

. En caso de que exista un contrato o convenio colectivo en donde el aguinaldo de Fiestas Patrias esté incorporado como cláusula.

Respecto a los montos en el sector privado, estos dependen exclusivamente de cada empresa o acuerdo colectivo. A modo de referencia, encuestas del mercado laboral indican que la mayoría de los aguinaldos privados en Chile promedian sobre los $50.000 y $90.000 pesos.