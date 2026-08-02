Lluvia en Santiago: a esta hora terminarían las precipitaciones en la Región Metropolitana / mammuth

Las precipitaciones continúan marcando la jornada de este domingo en la Región Metropolitana, en medio del sistema frontal que ha dejado lluvias y bajas temperaturas en la zona central del país.

De acuerdo con el pronóstico de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), las precipitaciones seguirán durante la mañana y comenzarán a disminuir su intensidad durante la tarde.

El organismo prevé que en gran parte de Santiago la lluvia debería cesar durante las últimas horas del día. Sin embargo, comunas y sectores precordilleranos y rurales, como Melipilla y San José de Maipo, mantendrían precipitaciones hasta la noche debido a las condiciones meteorológicas asociadas al frente de mal tiempo.

¿A qué hora dejaría de llover en Santiago?

Según la proyección de la Dirección Meteorológica de Chile, las precipitaciones disminuirán progresivamente durante este domingo, mientras que el portal Accuweather anticipa que los chubascos podrían regresar durante la madrugada del lunes 3 de agosto.

En detalle, la plataforma meteorológica estima que las lluvias se reactivarían alrededor de las 05:00 horas de la mañana, lo que podría generar una nueva jornada marcada por precipitaciones débiles durante las primeras horas del inicio de semana.

Las autoridades han reiterado el llamado a mantenerse informados a través de los canales oficiales, especialmente considerando que el sistema frontal aún mantiene efectos en distintas zonas de la Región Metropolitana y otras regiones del país.