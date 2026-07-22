Reforma SAE: Gobierno modifica su proyecto y presenta indicaciones en selección escolar, pruebas y expulsiones

A menos de un mes de haber ingresado su proyecto para reformar el Sistema de Admisión Escolar (SAE) al Congreso, el Gobierno decidió realizar ajustes sustanciales a la iniciativa. A través de un paquete de indicaciones, el Ejecutivo introdujo modificaciones clave que redefinen los criterios de selección, los mecanismos de evaluación y los plazos de implementación de la propuesta original.

El cambio más llamativo responde a factores disciplinarios. El Ejecutivo decidió eliminar la disposición que permitía a los establecimientos educacionales considerar como criterio de selección si un postulante había sido expulsado previamente, o si se le había cancelado la matrícula por hechos que afectaran gravemente la convivencia escolar.

La determinación tiene un origen estrictamente judicial: recientemente, el Tribunal Constitucional (TC) declaró inconstitucional una norma de contenido similar que estaba incluida en el proyecto de “Escuelas Protegidas”, obligando al Gobierno a retirar este criterio de la actual tramitación del SAE para evitar un nuevo revés.

Nuevos límites a las pruebas de admisión

El paquete de indicaciones también establece un marco regulatorio más estricto para los exámenes de ingreso, acotando qué instituciones podrán hacer uso de esta herramienta. De acuerdo a la nueva redacción, las pruebas de admisión solo podrán ser aplicadas por tres tipos de recintos:

Liceos técnico-profesionales.

Establecimientos cuyo proyecto educativo contemple una especialización temprana.

Liceos catalogados como de alta exigencia académica.

Para evitar arbitrariedades, el Ejecutivo incorporó una precisión fundamental respecto al contenido de estas evaluaciones, estableciendo expresamente en la ley que los exámenes deberán “evaluar exclusivamente las aptitudes señaladas” por el proyecto del establecimiento.

Implementación gradual

Finalmente, las modificaciones alteran el calendario original de la reforma. El Gobierno añadió un nuevo artículo transitorio enfocado en el mecanismo de “elección mutua” contemplado en el proyecto.

Mientras el texto original establecía una entrada en vigencia uniforme e inmediata, la nueva propuesta dispone que este sistema se implementará de manera gradual. Para ello, el Ministerio de Educación (Mineduc) deberá elaborar un reglamento específico que será el encargado de definir, de forma detallada, el calendario y las condiciones técnicas de aplicación del nuevo mecanismo a lo largo del país.