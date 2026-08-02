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Santiago Wanderers no podrá jugar en Valparaíso la última fecha de la Copa Chile: esta es la sede confirmada

Los “caturros” ejercerán su localía ante Unión La Calera en la Región Metropolitana.

Javier Catalán

FOTO: SEBASTIAN OLAVARRIA / UNO NOTICIAS

FOTO: SEBASTIAN OLAVARRIA / UNO NOTICIAS / Sebastian Olavarria

Con el regreso de la Liga de Primera y la Primera B, muchos se han olvidado que aún quedan algunos partidos de la fase de grupos de la Copa Chile por disputar.

Uno de esos encuentros que restan por definir es el de Santiago Wanderers contra Unión La Calera del próximo miércoles 5 de agosto, que contará con una peculiar sede para los equipos de la Región de Valparaíso.

Según confirmó la propia ANFP, los “caturros” ejercerán su localía en el Estadio Municipal de La Pintana, en Santiago, saliendo del puerto y dirigiéndose a la capital.

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Santiago Wanderers no podrá jugar en el Elías Figueroa Brander, como es habitual, ya que en esa fecha el recinto estará ocupado para competencias de atletismo.

El decano del fútbol chileno llega a la última fecha sin nada en juego, ya que con solo tres puntos, no tiene posibilidades matemáticas de pasar de ronda. En cambio, Unión La Calera deberá sumar para asegurar su clasificación a octavos de final.

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