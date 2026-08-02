Se resuelve la novela de Vozinha: el portero ya viaja a Chile para firmar por Colo Colo

Tras más de una semana desde su oficialización y días de total incertidumbre, finalmente Vozinha ya viaja a Chile para convertirse en nuevo jugador de Colo Colo.

La noticia fue confirmada por el periodista especializado en el mercado de fichajes, Fabrizio Romano, quien compartió una foto en redes sociales con el arquero de Cabo Verde ya subido arriba del avión con destino a Santiago.

Según los seguimientos aéreos, Vozinha estaría aterrizando en tierras chilenas pasadas las 20:00 horas de este domingo.