Escasez de jurel en Chile: Sernapesca activa protocolo especial y expertos recomiendan qué alimentos pueden reemplazarlo

La disminución en la disponibilidad de jurel en Chile ya comienza a reflejarse en supermercados y almacenes, donde las tradicionales latas del producto se han vuelto cada vez más difíciles de encontrar.

Ante este escenario, el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca) activó un protocolo especial para resguardar la especie y evitar la captura de ejemplares juveniles.

La medida establece que, si durante una faena de pesca más del 25% de los jureles capturados se encuentra bajo la talla mínima legal, los pescadores deberán informar de inmediato a Sernapesca para que el organismo adopte acciones de protección en esa zona. El objetivo es resguardar el desarrollo de la especie y mejorar la administración de la pesquería entre las regiones de Arica y Parinacota y Los Lagos.

El activista social y medioambiental Juan José Martín explicó que la menor presencia de jurel está asociada al aumento de la temperatura del mar producto del fenómeno de El Niño, lo que modifica el comportamiento migratorio de la especie.

“Especies como el jurel migran hacia aguas que tengan temperaturas más bajas, porque estas tienen mayores nutrientes”, señaló. Asimismo, advirtió que “la escasez debido a fenómenos como El Niño de jureles adultos no puede ser usado para permitir que se pesquen, por ejemplo, juveniles, que rompería el ciclo natural de las comunidades de estas especies”.

Frente a la menor disponibilidad de este alimento, el presidente nacional del Colegio de Nutricionistas, Mauricio Ríos, aseguró que existen alternativas con características nutricionales similares. “En términos de costo, la sardina es una buena alternativa. También la sierra o la caballa... También el salmón, pero sabemos que tiene un costo un poco más elevado”, indicó.

Además, agregó que quienes no deseen consumir pescado pueden optar por “el huevo, los lácteos fortificados o algunas semillas y frutos secos, que también van a tener este aporte de ácidos grasos polisaturados, como son los omega 3 y omega 6”.

Desde las autoridades reiteraron que el protocolo busca reducir la captura de jureles bajo la talla mínima legal y proteger el ciclo reproductivo de la especie mientras se normalizan las condiciones oceanográficas. El llamado también es a privilegiar alternativas alimenticias que permitan mantener una dieta equilibrada sin comprometer la conservación del recurso pesquero.