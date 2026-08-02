Pulso Ciudadano registra histórica desaprobación al Presidente Kast: apoyo cae a su nivel más bajo

La más reciente edición de la encuesta Pulso Ciudadano, elaborada por Activa Research, evidenció un nuevo deterioro en la evaluación ciudadana del Presidente José Antonio Kast.

Según el sondeo, la aprobación del Mandatario cayó al 25,6%, mientras que la desaprobación escaló al 58,9%, la cifra más alta registrada desde el inicio de su administración.

Los resultados muestran una baja de 3,3 puntos porcentuales en la aprobación respecto de la medición anterior, mientras que la desaprobación aumentó 2,3 puntos, consolidando una tendencia negativa durante los primeros meses de gobierno.

También cae la confianza

La encuesta también abordó el nivel de confianza en el jefe de Estado. Solo un 19,1% de los encuestados afirmó tener “mucha” o “total” confianza en el Presidente, un 22,9% manifestó tener una confianza intermedia y un 58% declaró tener poca o ninguna confianza, el peor registro desde que asumió el cargo.

En materia económica, el estudio refleja un escenario complejo para la percepción ciudadana. Un 45,9% de las personas considera que su situación económica personal está peor que hace un año, frente a un 17,5% que estima haber mejorado.

Asimismo, un 37,6% cree que su situación económica será mejor dentro de un año, mientras que un 28,2% piensa que empeorará.