;

Confirmado: se juega el partido entre Deportes Concepción y la UC pese al estado de la cancha del Ester Roa

Ambos equipos confirmaron a ADN Deportes que el compromiso no será suspendido, a pesar de que el césped del estadio no está en buenas condiciones.

Javier Catalán

Carlos Vásquez

Eduardo Figueroa

Agencia Uno

Agencia Uno

A solo horas de que arranque el partido, es posible confirmar que Deportes Concepción y la Universidad Católica se medirán por la fecha 17 de la Liga de Primera.

Según corroboraciones de ADN Deportes, el duelo no será suspendido, pese a que el estado de la cancha del Estadio Ester Roa Rebolledo no es el ideal para jugar fútbol.

El terreno de juego terminó visiblemente afectado tras el partido de la Universidad de Concepción y Audax Italiano del viernes recién pasado, pero además, las lluvias no cesaron en Collao durante el sábado.

Revisa también:

ADN

Recién este mañana las precipitaciones comenzaron a cesar, lo que fue incentivo para autorizar el encuentro, que parte a las 12:30 horas. Transmite ADN Deportes.

ADN

Contenido patrocinado

Es la principal causa de ceguera en Chile: Cómo identificar los síntomas de las cataratas y cuándo operarse

Es la principal causa de ceguera en Chile: Cómo identificar los síntomas de las cataratas y cuándo operarse

Antonella Lucero, cantante tributo a Rosalía, se sincera tras cantar con ella en uno de sus shows en Chile

Antonella Lucero, cantante tributo a Rosalía, se sincera tras cantar con ella en uno de sus shows en Chile

Figura de CHV se quebró en vivo tras incómoda situación: &#039;Sentí una presión&#039;

Figura de CHV se quebró en vivo tras incómoda situación: 'Sentí una presión'

“John Lennon no quería a nadie”: Dave Davies de The Kinks reaviva su histórica rivalidad con un dardo inesperado

“John Lennon no quería a nadie”: Dave Davies de The Kinks reaviva su histórica rivalidad con un dardo inesperado

En exclusiva con Catherine Rodríguez: El vestuario y realismo mágico en Cien Años de Soledad

En exclusiva con Catherine Rodríguez: El vestuario y realismo mágico en Cien Años de Soledad

Del control de la agenda al ruido político: los días que volvieron a tensionar al Ejecutivo

Del control de la agenda al ruido político: los días que volvieron a tensionar al Ejecutivo

Cristiano Ronaldo cambia de cancha: sería actor y productor de una nueva serie junto a connotadas figuras del fútbol

Cristiano Ronaldo cambia de cancha: sería actor y productor de una nueva serie junto a connotadas figuras del fútbol

Protagonista de Stranger Things rompió el silencio sobre teoría que volvió locos a los fanáticos por meses

Protagonista de Stranger Things rompió el silencio sobre teoría que volvió locos a los fanáticos por meses

Extraña presencia en Santiago Centro aterra a pasajeros de colectivo: Múltiples testigos aseguran haberlo visto

Extraña presencia en Santiago Centro aterra a pasajeros de colectivo: Múltiples testigos aseguran haberlo visto

La temeraria acción que subió Naya Fácil a redes sociales: cibernautas indignados la destrozaron a través de comentarios

La temeraria acción que subió Naya Fácil a redes sociales: cibernautas indignados la destrozaron a través de comentarios

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad