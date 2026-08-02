Confirmado: se juega el partido entre Deportes Concepción y la UC pese al estado de la cancha del Ester Roa
Ambos equipos confirmaron a ADN Deportes que el compromiso no será suspendido, a pesar de que el césped del estadio no está en buenas condiciones.
A solo horas de que arranque el partido, es posible confirmar que Deportes Concepción y la Universidad Católica se medirán por la fecha 17 de la Liga de Primera.
Según corroboraciones de ADN Deportes, el duelo no será suspendido, pese a que el estado de la cancha del Estadio Ester Roa Rebolledo no es el ideal para jugar fútbol.
El terreno de juego terminó visiblemente afectado tras el partido de la Universidad de Concepción y Audax Italiano del viernes recién pasado, pero además, las lluvias no cesaron en Collao durante el sábado.
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Recién este mañana las precipitaciones comenzaron a cesar, lo que fue incentivo para autorizar el encuentro, que parte a las 12:30 horas. Transmite ADN Deportes.
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