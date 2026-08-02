De la TV chilena a una AFP: exfigura de Morandé con Compañía revela cómo logró salir de profunda crisis económica

María José Campos, conocida popularmente como “Porotito Verde”, reveló el complejo escenario económico que enfrentó luego del estallido social de 2019 y la pandemia del covid-19, períodos que la dejaron sin trabajo como bailarina y con un alto nivel de endeudamiento.

En conversación con LUN, la exintegrante de “Morandé con Compañía” contó cómo logró recuperarse y volver a tener estabilidad financiera.

Actualmente, Campos trabaja como agente previsional en una AFP y aseguró que esa decisión le permitió priorizar la estabilidad por sobre nuevos proyectos televisivos.

Incluso, reconoció que rechazó participar en ambas temporadas de “Fiebre de Baile” porque no pudo obtener un permiso sin goce de sueldo. “Yo soy mamá, no puedo renunciar y pensar que Dios proveerá. Hoy tengo un trabajo que me permite pagar mis cuentas y dormir tranquila porque terminé la pandemia con un nivel terrible de deudas”, explicó.

La bailarina recordó que hasta 2019 vivía completamente de la danza y de talleres que impartía en empresas. Sin embargo, tras el estallido social comenzaron las cancelaciones masivas de contratos. “Al lunes siguiente me comenzaron a llegar correos que se suspendía todo hasta nuevo aviso. Como eran contratos a honorarios, de un día para otro me quedé sin nada”, relató.

Durante la pandemia intentó reinventarse con su emprendimiento de jardinería “Verde Florido” y clases virtuales, pero los ingresos no fueron suficientes. Según contó, primero utilizó sus ahorros y luego recurrió a avances en efectivo de tarjetas de crédito y a la línea de crédito bancaria para cubrir gastos básicos. “Esos avances fueron para pagar el agua, no para comprarme ropa ni cremas”, afirmó.

La recuperación comenzó en 2024, cuando ingresó a trabajar como agente previsional. Desde entonces, aseguró que logró ordenar nuevamente sus finanzas y cerrar todas sus deudas. “A fines de 2025 logré salir de las deudas, pagar todo, así que estoy agradecida de esta oportunidad laboral”, señaló.

Además, confesó que este año volvió a comprar el uniforme escolar de su hija, retomó el ahorro y dejó atrás una de las etapas más difíciles de su vida. “Hoy estoy tranquila”, concluyó.