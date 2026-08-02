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Duro golpe para el “Dibu” Martínez en el mercado: un gigante de Europa vuelve a darle un portazo

El portero argentino ya preparaba las maletas para marchar a Italia, pero tal como le ocurrió en 2025 con el Manchester United, el fichaje se terminó cayendo y deberá seguir en el Aston Villa.

Javier Catalán

Getty Images

Getty Images / Icon Sportswire

El mercado de fichajes de verano en Europa ha traído consigo grandes movimientos, salvo para el portero de la selección argentina, Emiliano Martínez.

Por segundo año seguido, el “Dibu” ve frustrada su salida del Aston Villa a un club gigante del viejo continente. En esta ocasión, fue la Juventus la que le cerró las puertas de último momento.

Según reportes de Sky Italia, el cuadro italiano y el guardameta ya tenían acordado los términos contractuales para cerrar el fichaje, pero los “villanos” pretendían cerca de 12 millones de euros para traspasarlo, mientras que la “vecchia signora” solo podía ofertar hasta 7 millones, lo que puso fin a las negociaciones.

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Martínez ya había manifestado su intención de dejar el cuadro de Birmingham, al igual que a inicios de 2025, temporada en la que también se debió quedar en el equipo tras incluso llegar a despedirse de sus compañeros.

Aquella vez, fue un portazo del Manchester United el que afectó al “Dibu”, que tuvo que volver al Aston Villa luego de que no recibiera más ofertas en el mercado.

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