Protesta en Penco: vecinos bloquean Ruta 150 por reiteradas inundaciones en sus viviendas

Un grupo de vecinos del Condominio Weichafe, en la comuna de Penco, bloqueó este domingo la Ruta 150, en dirección a Concepción, para exigir medidas concretas frente a las reiteradas inundaciones que afectan la zona.

La manifestación se desarrolló en una de las principales vías de conexión del Gran Concepción, donde los residentes denunciaron que sus departamentos volvieron a inundarse y acusaron que el problema se repite cada vez que se registran lluvias de gran intensidad.

Los vecinos sostienen que el desborde del curso de agua aledaño ha provocado graves daños en sus viviendas y que, pese a las reiteradas emergencias, aún no existen soluciones definitivas para evitar nuevas inundaciones.

La protesta ocurre en medio de un complejo escenario para Penco, comuna que ha enfrentado anegamientos producto de las intensas precipitaciones y el desborde del estero Penco. La emergencia incluso motivó los llamados a evacuar algunos sectores.

Con el corte de la Ruta 150, los residentes buscan visibilizar la situación y presionar para que se adopten medidas que impidan que las inundaciones sigan afectando al condominio cada vez que se registra un temporal.

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