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“Hay casas que están siendo reventadas”: el dramático relato del alcalde de Penco tras inundaciones por avance del mar

La autoridad informó que 80 familias debían abandonar el sector, mientras dos viviendas presentan pérdida total y las calles permanecen bajo más de un metro de agua.

Cristóbal Álvarez

15 DE JULIO DE 2026/PENCOFOTO: RAPHAEL SIERRA/UNO NOTICIAS

15 DE JULIO DE 2026/PENCO FOTO: RAPHAEL SIERRA/UNO NOTICIAS / Raphael Sierra

El avance del mar hasta calles y viviendas obligó a evacuar durante la mañana de este jueves el sector de Cerro Verde Bajo, en la comuna de Penco, región del Biobío, en medio del sistema frontal que afecta a gran parte del país.

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Ante la intensidad de las marejadas, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) activó la mensajería del Sistema de Alerta de Emergencia para celulares (SAE), con el objetivo de reforzar el procedimiento y pedir a los residentes abandonar el área de riesgo.

El alcalde de Penco, Rodrigo Vera, detalló que “tiene que evacuar el sector de La Poza, en Cerro Verde Bajo, que es la entrada, y el sector poniente, la entrada norte del puerto de Lirquén”.

En ese contexto, la autoridad comunal señaló que “estamos coordinando con la Armada, solo 50 de ellas han salido de sus casas y realmente las condiciones son muy adversas. En este momento, el viento está superando los 100 kilómetros por hora. Hay casas que ya están siendo literalmente reventadas por el viento. Tenemos dos casas que están con pérdida total y algunas que están socavando el terreno”.

“Por lo tanto, el llamado es a evacuar, a no ingresar acá al sector. Como tú ves, está toda la calle inundada, con más de un metro de agua. Está muy compleja la situación. Hemos llamado al delegado para que genere un operativo. La Armada está retirando a las familias y tenemos los albergues ya operativos”, cerró Vera en conversación con Meganoticias.

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