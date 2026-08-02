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Partidos del fútbol chileno hoy 2 de agosto: ¿qué duelos se juegan y dónde ver en vivo, por TV y online?

La agenda de encuentros del balompié nacional para este domingo contempla tres juegos por la Liga de Primera y otros tres de la Primera B.

Carlos Madariaga

Partidos del fútbol chileno hoy 2 de agosto: ¿qué duelos se juegan y dónde ver en vivo, por TV y online?

Partidos del fútbol chileno hoy 2 de agosto: ¿qué duelos se juegan y dónde ver en vivo, por TV y online? / Agencia Uno

Hoy, domingo 2 de agosto, el fútbol chileno cierra el fin de semana con una agenda que contempla seis partidos.

Tres de esos encuentros cerrarán la fecha 17 de la Liga de Primera y otros tres son parte de la jornada 18 de la Primera B.

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ADN

Liga de Primera

La programación del fútbol chileno hoy 2 de agosto comenzará a las 12:30 horas, cuando Deportes Concepción se mida con Universidad Católica en el Ester Roa Rebolledo, con arbitraje de Diego Flores y transmisión de ADN Deportes, y por TV en TNT Sports Premium.

Luego, desde las 15:00 horas, Deportes La Serena se medirá con O’Higgins en el estadio La Portada. Fernando Véjar será el juez del compromiso, que será transmisión por TV en TNT Sports Premium.

El cierre de actividad en Primera División se desarrollará a las 17:30 horas, en el Estadio Nacional, donde Universidad de Chile jugará ante Huachipato, con arbitraje de Juan Lara y transmisión de ADN Deportes, y por TV en TNT Sports Premium.

Primera B

El ascenso comenzará su actividad a partir de las 12:30 horas, cuando Magallanes se mida ante Unión Española en el Municipal de San Bernardo. Víctor Abarzúa será el juez del compromiso, que será transmisión en TV de TNT Sports.

Luego, desde las 15:00 horas, Deportes Recoleta recibirá a Deportes Puerto Montt en el Municipal de Recoleta Leonel Sánchez, con arbitraje de Mario Salvo y transmisión por TV en TNT Sports Premium.

La acción cerrará a contar de las 17:30 horas, cuando Deportes Santa Cruz y Santiago Wanderers midan fuerzas en el Joaquín Muñoz García. Gastón Philippe será el juez del encuentro, que será transmisión de TNT Sports.

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