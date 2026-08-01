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Tras polémica publicación de Gabriel Boric: UDI reactivará proyecto para modificar dieta de expresidentes

La iniciativa busca que el beneficio se entregue solo al alcanzar la edad legal de jubilación y será reingresada en septiembre.

Javiera Rivera

Tras polémica publicación de Gabriel Boric: UDI reactivará proyecto para modificar dieta de expresidentes

El subjefe de bancada de la UDI, Sergio Bobadilla, y el diputado Eduardo Cretton anunciaron que en septiembre volverán a presentar el proyecto que busca modificar el pago de la dieta de los expresidentes.

La medida surge luego de la polémica generada por una publicación compartida por el exmandatario Gabriel Boric en redes sociales, en la que se insulta al Presidente José Antonio Kast.

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El proyecto propone que la dieta de los exmandatarios se pague desde la edad legal de jubilación: 65 años para los hombres y 60 para las mujeres, en lugar de comenzar a recibirse inmediatamente después de dejar el cargo.

En un comunicado, los parlamentarios argumentaron que la medida responde al escenario de estrechez fiscal y cuestionaron la conducta del exmandatario.

“Quien recibe una dieta financiada con los impuestos de todos los chilenos tiene el deber de contribuir con el respeto a nuestras instituciones y mantener siempre un estándar republicano”, señalaron.

Además, afirmaron que resulta “muy preocupante” que Boric, a pocos meses de dejar La Moneda, haya vuelto a recurrir a descalificaciones, asegurando que los expresidentes deben actuar con “responsabilidad”.

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