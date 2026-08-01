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VIDEOS. Tabilo queda a las puertas de la final en Washington por culpa de la nueva perla del tenis español

Con apenas 19 años, Rafael Jodar mostró un nivel más consistente y eliminó al número 1 de Chile de las semifinales del torneo ATP 500.

Carlos Madariaga

Tabilo queda a las puertas de la final en Washington por culpa de la nueva perla del tenis español

Tabilo queda a las puertas de la final en Washington por culpa de la nueva perla del tenis español / Instagram @mubadaladcopen

Alejandro Tabilo (30° ATP) no pudo extender el rendimiento que lo llevó a sumar esta semana su mejor victoria por ranking sobre cemento y quedó eliminado en las semifinales del ATP 500 de Washington a manos del español Rafael Jodar, 24 del mundo.

El partido fue muy parejo desde el comienzo, con ambos jugadores haciéndose fuertes desde su servicio, sin dar chances de break a su rival.

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De hecho, recién Tabilo fue el primero en disponer de una opción en el undécimo juego, pero no la pudo concretar a su favor, debiendo zanjar todo en un tie break.

En el desempate, el número 1 de Chile fue más efectivo en los momentos claves y terminó llevándose el primer set por 7/6 tras un estrecho 8-6 a su favor.

Lejos de desanimarse o ponerse nervioso, Rafael Jodar mantuvo su ritmo de juego agresivo ante un chileno que también apuntó con su zurda a disputar el control del partido de igual a igual.

Sin embargo, el español de 19 años concretó el primer quiebre del partido en el séptimo juego para consolidar la ventaja, llevándose el segundo parcial por 6/4.

En el set decisivo, las cosas comenzaron de la peor manera posible para Alejandro Tabilo, pues sufrió el quiebre de su servicio con una doble falta en el primer turno de saque del parcial definitivo.

De ahí en más, Rafael Jodar no titubeó con su servicio y mostró demostrando todas sus capacidades tanto técnicas como tenísticas, sellando otro 6/4 con el que completó la remontada, eliminando al chileno luego de 2 horas y 23 minutos de juego.

Aún así, las cuentas son más que alegres para Alejandro Tabilo, que subirá al puesto 26 del ranking ATP. Ahora, la mejor raqueta nacional se trasladará a Canadá para disputar la próxima semana el Masters 1000 de Montreal.

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