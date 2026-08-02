;

Garnero evidencia la realidad de la UC en el mercado: “Poco interés de algunos en venir”

“Ojalá podamos traer a alguien, pero siempre hay algún inconveniente”, afirmó el entrenador de la Universidad Católica luego de la derrota ante Deportes Concepción.

Javier Catalán

FOTO: DANIEL PINO/UNO NOTICIAS

FOTO: DANIEL PINO/UNO NOTICIAS / Daniel Pino/UnoNoticias

La Universidad Católica cayó por goleada ante Deportes Concepción este domingo por la Liga de Primera, sumando su segundo partido seguido sin triunfos en la segunda rueda del torneo.

La preocupación es total para Daniel Garnero que, con el título nacional ya casi fuera de alcance, deberá centrar sus fuerzas en la Copa Libertadores, instancia para la cual no le han traído refuerzos.

“Fue un partido que lamentablemente lo abren muy rápido, con una jugada exageradamente dudosa, a mi no me pereció falta. Creo que llegaron tres veces y nos hicieron dos goles. Nosotros llegamos seis o siete y no tuvimos efectividad. Venimos con esos problemas de no poder terminar bien y se nos nota”, comenzó diciendo el entrenador en la conferencia de prensa post partido.

Revisa también:

ADN

A modo de completar el análisis, continuó: “En el segundo tiempo arrancamos bien, tuvimos aproximaciones, pero sin esa precisión para poder concluir, hasta que nos hacen el gol. Después nos equivocamos, la cancha estaba cada vez peor; quisimos asociar en lugares donde estaba muy difícil”.

Al ser nuevamente consultado sobre la inquietud de no tener incorporaciones, señaló que “recibimos 10 goles en los últimos tres partidos, eso también me preocupa, pero me preocupa más ese pequeño bajón individual y colectivo que tenemos. No podemos ser efectivos para terminar y nos llegan no tantas veces y nos convierten”.

“Ojalá podamos traer a alguien, pero siempre hay algún inconveniente... el presupuesto y el poco interés de algún protagonista para venir. Queremos buscar a alguien de jerarquía y no lo encontramos”, sentenció el DT de la Universidad Católica.

Contenido patrocinado

Es la principal causa de ceguera en Chile: Cómo identificar los síntomas de las cataratas y cuándo operarse

Es la principal causa de ceguera en Chile: Cómo identificar los síntomas de las cataratas y cuándo operarse

Antonella Lucero, cantante tributo a Rosalía, se sincera tras cantar con ella en uno de sus shows en Chile

Antonella Lucero, cantante tributo a Rosalía, se sincera tras cantar con ella en uno de sus shows en Chile

Figura de CHV se quebró en vivo tras incómoda situación: &#039;Sentí una presión&#039;

Figura de CHV se quebró en vivo tras incómoda situación: 'Sentí una presión'

“John Lennon no quería a nadie”: Dave Davies de The Kinks reaviva su histórica rivalidad con un dardo inesperado

“John Lennon no quería a nadie”: Dave Davies de The Kinks reaviva su histórica rivalidad con un dardo inesperado

En exclusiva con Catherine Rodríguez: El vestuario y realismo mágico en Cien Años de Soledad

En exclusiva con Catherine Rodríguez: El vestuario y realismo mágico en Cien Años de Soledad

Del control de la agenda al ruido político: los días que volvieron a tensionar al Ejecutivo

Del control de la agenda al ruido político: los días que volvieron a tensionar al Ejecutivo

Cristiano Ronaldo cambia de cancha: sería actor y productor de una nueva serie junto a connotadas figuras del fútbol

Cristiano Ronaldo cambia de cancha: sería actor y productor de una nueva serie junto a connotadas figuras del fútbol

Protagonista de Stranger Things rompió el silencio sobre teoría que volvió locos a los fanáticos por meses

Protagonista de Stranger Things rompió el silencio sobre teoría que volvió locos a los fanáticos por meses

Extraña presencia en Santiago Centro aterra a pasajeros de colectivo: Múltiples testigos aseguran haberlo visto

Extraña presencia en Santiago Centro aterra a pasajeros de colectivo: Múltiples testigos aseguran haberlo visto

La temeraria acción que subió Naya Fácil a redes sociales: cibernautas indignados la destrozaron a través de comentarios

La temeraria acción que subió Naya Fácil a redes sociales: cibernautas indignados la destrozaron a través de comentarios

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad