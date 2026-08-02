Garnero evidencia la realidad de la UC en el mercado: “Poco interés de algunos en venir”

La Universidad Católica cayó por goleada ante Deportes Concepción este domingo por la Liga de Primera, sumando su segundo partido seguido sin triunfos en la segunda rueda del torneo.

La preocupación es total para Daniel Garnero que, con el título nacional ya casi fuera de alcance, deberá centrar sus fuerzas en la Copa Libertadores, instancia para la cual no le han traído refuerzos.

“Fue un partido que lamentablemente lo abren muy rápido, con una jugada exageradamente dudosa, a mi no me pereció falta. Creo que llegaron tres veces y nos hicieron dos goles. Nosotros llegamos seis o siete y no tuvimos efectividad. Venimos con esos problemas de no poder terminar bien y se nos nota”, comenzó diciendo el entrenador en la conferencia de prensa post partido.

A modo de completar el análisis, continuó: “En el segundo tiempo arrancamos bien, tuvimos aproximaciones, pero sin esa precisión para poder concluir, hasta que nos hacen el gol. Después nos equivocamos, la cancha estaba cada vez peor; quisimos asociar en lugares donde estaba muy difícil”.

Al ser nuevamente consultado sobre la inquietud de no tener incorporaciones, señaló que “recibimos 10 goles en los últimos tres partidos, eso también me preocupa, pero me preocupa más ese pequeño bajón individual y colectivo que tenemos. No podemos ser efectivos para terminar y nos llegan no tantas veces y nos convierten”.

“Ojalá podamos traer a alguien, pero siempre hay algún inconveniente... el presupuesto y el poco interés de algún protagonista para venir. Queremos buscar a alguien de jerarquía y no lo encontramos”, sentenció el DT de la Universidad Católica.