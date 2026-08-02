La segunda rueda no le está sentando bien a la Universidad Católica; todo lo contrario a lo que vive Deportes Concepción, algo que quedó demostrado este domingo en la cancha.

En un complicado Estadio Ester Roa Rebolledo, el “León de Collao” venció por 3-0 a los cruzados, sumó su segundo triunfo consecutivo y comenzó a alejarse de la lucha por el descenso.

Los lilas abrieron rápidamente la cuenta con un gol de Joaquín Montecinos a los 9 minutos. El exseleccionado de La Roja fue el primero en capturar un rebote tras un tiro libre de Jorge Henríquez que se estrelló en el palo.

🦁💜⚽ ¡Los Lilas se ponen en ventaja!



Joaquín Montecinos estuvo en el lugar correcto para capturar el balón que dejó Jorge Henríquez, con un exquisito tiro libre que impactó en el poste, y Deportes Concepción vence a #LosCruzados en este #MatchdayDomingo.



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Pero el extremo, con pasado en Audax Italiano, no se quedó ahí. Antes del término del primer tiempo, envió un preciso centro para que Joaquín Larrivey (31′) anotara de cabeza el 2-0.

💜⚽😮‍💨 ¡UNO QUE NO PODÍA FALTAR EN LA FIESTA DE COLLAO!



Joaquín Montecinos se vistió de asistidor, y Joaquín Larrivey se lució con este frentazo letal para abatir a Darío Melo en este #MatchdayDomingo. #LosCruzados lo pasan mal en su visita al Ester Roa.



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En la segunda etapa llegó la goleada mediante una jugada de balón detenido. Norman Rodríguez (68′) se elevó más alto que todos tras un tiro de esquina y marcó el 3-0, sentenciando el partido para la UC.

🦁⚽💜 ¡Tenemos goleada en el Ester Roa!



Deportes Concepción está pasando por encima a #LosCruzados y Norman Rodríguez se elevó más que todos para conectar este cabezazo letal e incrementar la ventaja en este #MatchdayDomingo.



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Con esta derrota, la Universidad Católica comienza a despedirse definitivamente de la pelea por el título, ya que, con 27 puntos, quedó a 15 del líder Colo Colo, que no deja de ganar. Por su parte, Deportes Concepción alcanzó la décima posición con 20 unidades y se alejó a tres puntos de la zona de descenso.