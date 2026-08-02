;

Cadem: desaprobación del Presidente Kast alcanza un 60% y un 76% cree que Chile está dividido por política

El estudio reveló que el apoyo al Mandatario retrocedió en todos los segmentos políticos, mientras que los datos dan cuenta del aumento en la sensación de un país dividido.

Javiera Rivera

Cadem: desaprobación del Presidente Kast alcanza un 60% y un 76% cree que Chile está dividido por política

Cadem: desaprobación del Presidente Kast alcanza un 60% y un 76% cree que Chile está dividido por política / Pablo Ovalle Isasmendi

La desaprobación del Presidente José Antonio Kast aumentó al 60% en el último sondeo de Cadem, publicado este domingo, con dos puntos más que en la medición anterior, mientras que su aprobación se ubicó en 36%.

La encuesta también reveló que el 76% de los consultados considera que la sociedad chilena está muy o bastante dividida. Principalmente, por la política.

Con estos resultados, el Mandatario cerró julio con un promedio de 37% de aprobación, cinco puntos menos que en junio. La caída del respaldo se registró en todos los segmentos, especialmente entre quienes se identifican con la derecha.

ADN

En cuanto a la percepción sobre el clima social, el estudio mostró que el 56% cree que Chile vive una “batalla cultural”, impulsada por lo que observa en televisión, redes sociales y conversaciones cotidianas.

Las mayores tensiones, según los encuestados, se dan entre personas de izquierda y derecha (84%), entre quienes votaron por José Antonio Kast y Jeannette Jara en la segunda vuelta presidencial (76%), entre ricos y pobres o clase media (71%) y entre chilenos e inmigrantes (70%).

ADN

Finalmente, la encuesta también evidenció amplias diferencias entre personas de izquierda y derecha en materias como seguridad, crecimiento económico, aborto, feminismo, derechos humanos y el rol de Chile en organismos internacionales.

Contenido patrocinado

Es la principal causa de ceguera en Chile: Cómo identificar los síntomas de las cataratas y cuándo operarse

Es la principal causa de ceguera en Chile: Cómo identificar los síntomas de las cataratas y cuándo operarse

Antonella Lucero, cantante tributo a Rosalía, se sincera tras cantar con ella en uno de sus shows en Chile

Antonella Lucero, cantante tributo a Rosalía, se sincera tras cantar con ella en uno de sus shows en Chile

Figura de CHV se quebró en vivo tras incómoda situación: &#039;Sentí una presión&#039;

Figura de CHV se quebró en vivo tras incómoda situación: 'Sentí una presión'

“John Lennon no quería a nadie”: Dave Davies de The Kinks reaviva su histórica rivalidad con un dardo inesperado

“John Lennon no quería a nadie”: Dave Davies de The Kinks reaviva su histórica rivalidad con un dardo inesperado

En exclusiva con Catherine Rodríguez: El vestuario y realismo mágico en Cien Años de Soledad

En exclusiva con Catherine Rodríguez: El vestuario y realismo mágico en Cien Años de Soledad

Del control de la agenda al ruido político: los días que volvieron a tensionar al Ejecutivo

Del control de la agenda al ruido político: los días que volvieron a tensionar al Ejecutivo

Cristiano Ronaldo cambia de cancha: sería actor y productor de una nueva serie junto a connotadas figuras del fútbol

Cristiano Ronaldo cambia de cancha: sería actor y productor de una nueva serie junto a connotadas figuras del fútbol

Protagonista de Stranger Things rompió el silencio sobre teoría que volvió locos a los fanáticos por meses

Protagonista de Stranger Things rompió el silencio sobre teoría que volvió locos a los fanáticos por meses

Extraña presencia en Santiago Centro aterra a pasajeros de colectivo: Múltiples testigos aseguran haberlo visto

Extraña presencia en Santiago Centro aterra a pasajeros de colectivo: Múltiples testigos aseguran haberlo visto

La temeraria acción que subió Naya Fácil a redes sociales: cibernautas indignados la destrozaron a través de comentarios

La temeraria acción que subió Naya Fácil a redes sociales: cibernautas indignados la destrozaron a través de comentarios

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad