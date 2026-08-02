Cadem: desaprobación del Presidente Kast alcanza un 60% y un 76% cree que Chile está dividido por política
El estudio reveló que el apoyo al Mandatario retrocedió en todos los segmentos políticos, mientras que los datos dan cuenta del aumento en la sensación de un país dividido.
La desaprobación del Presidente José Antonio Kast aumentó al 60% en el último sondeo de Cadem, publicado este domingo, con dos puntos más que en la medición anterior, mientras que su aprobación se ubicó en 36%.
La encuesta también reveló que el 76% de los consultados considera que la sociedad chilena está muy o bastante dividida. Principalmente, por la política.
Con estos resultados, el Mandatario cerró julio con un promedio de 37% de aprobación, cinco puntos menos que en junio. La caída del respaldo se registró en todos los segmentos, especialmente entre quienes se identifican con la derecha.
En cuanto a la percepción sobre el clima social, el estudio mostró que el 56% cree que Chile vive una “batalla cultural”, impulsada por lo que observa en televisión, redes sociales y conversaciones cotidianas.
Las mayores tensiones, según los encuestados, se dan entre personas de izquierda y derecha (84%), entre quienes votaron por José Antonio Kast y Jeannette Jara en la segunda vuelta presidencial (76%), entre ricos y pobres o clase media (71%) y entre chilenos e inmigrantes (70%).
Finalmente, la encuesta también evidenció amplias diferencias entre personas de izquierda y derecha en materias como seguridad, crecimiento económico, aborto, feminismo, derechos humanos y el rol de Chile en organismos internacionales.
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