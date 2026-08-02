Cadem: desaprobación del Presidente Kast alcanza un 60% y un 76% cree que Chile está dividido por política / Pablo Ovalle Isasmendi

La desaprobación del Presidente José Antonio Kast aumentó al 60% en el último sondeo de Cadem, publicado este domingo, con dos puntos más que en la medición anterior, mientras que su aprobación se ubicó en 36%.

La encuesta también reveló que el 76% de los consultados considera que la sociedad chilena está muy o bastante dividida. Principalmente, por la política.

Con estos resultados, el Mandatario cerró julio con un promedio de 37% de aprobación, cinco puntos menos que en junio. La caída del respaldo se registró en todos los segmentos, especialmente entre quienes se identifican con la derecha.

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En cuanto a la percepción sobre el clima social, el estudio mostró que el 56% cree que Chile vive una “batalla cultural”, impulsada por lo que observa en televisión, redes sociales y conversaciones cotidianas.

Las mayores tensiones, según los encuestados, se dan entre personas de izquierda y derecha (84%), entre quienes votaron por José Antonio Kast y Jeannette Jara en la segunda vuelta presidencial (76%), entre ricos y pobres o clase media (71%) y entre chilenos e inmigrantes (70%).

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Finalmente, la encuesta también evidenció amplias diferencias entre personas de izquierda y derecha en materias como seguridad, crecimiento económico, aborto, feminismo, derechos humanos y el rol de Chile en organismos internacionales.