No alcanzó a estar ni una semana en Chile: la U zanja el futuro de uno de sus refuerzos / Jam Media

Universidad de Chile volvió a las canchas con una victoria sobre Audax Italiano, atenuando en parte todo un bochorno que ha marcado su mercado de fichajes.

Esto tomando en cuenta que el defensor uruguayo Valentín Gauthier había llegado a acuerdo para sumarse, desde el León de México, como refuerzo para la zaga azul.

El pasado jueves 23 de julio arribó a nuestro país para hacerse los exámenes médicos respectivos, pero un fuerte esguince que sufrió hace tres semanas en la pretemporada con el cuadro azteca terminó condenándolo.

Esto pues, tal como adelantó ADN Deportes, Valentín Gauthier no superó los chequeos respectivos y, considerando que los plazos de recuperación excedían lo necesario, Azul Azul optó por prescindir del fichaje.

De hecho, a menos de una semana de llegar a nuestro país, el central charrúa abandonó el país este martes ante las frustradas negociaciones. Según información de ADN Deportes, Universidad de Chile no sacará comunicado al respecto al no llegar a ser jugador del club.