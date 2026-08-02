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Cerca de 20 familias quedan aisladas en Marchigüe por desborde del estero Yerbas Buenas

El único camino de acceso permanece inundado y se espera el despliegue de equipos de rescate.

Ruth Cárcamo

Marcelo Suarez

Cerca de 20 familias quedan aisladas en Marchigüe por desborde del estero Yerbas Buenas

El sistema frontal que afecta a la región de O’Higgins continúa generando complicaciones. En la comuna de Marchigüe, vecinos del sector aseguran que cerca de 20 familias quedaron aisladas tras el desborde del estero Yerbas Buenas.

Según conoció Radio ADN, los habitantes del sector no pueden abandonar la zona debido a que el único acceso corresponde a un camino de servicios que se encuentra completamente inundado.

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ADN

Ante esta situación, se espera el despliegue de un equipo de rescate para evacuar a las personas afectadas. Algunos residentes también reportaron el ingreso de agua a sus viviendas, provocando la pérdida total de sus enseres.

Cinco damnificados en Marchigüe

El último monitoreo del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), emitido a las 11:26 horas de este domingo, da cuenta de 91 damnificados a nivel regional.

Asimismo, el organismo informó que 25 viviendas presentan daño mayor, 13 registran daño menor y otras 27 permanecen en evaluación.

En particular, en Marchigüe, el balance indica que hay cinco personas damnificadas, tres viviendas con daño mayor y 27 inmuebles en evaluación debido a los efectos del sistema frontal.

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