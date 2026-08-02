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Asesinan a hombre de 21 años en Colina: lo acribillaron desde otro vehículo mientras conducía

Según la Fiscalía, la víctima viajaba junto a un acompañante cuando fueron interceptados por un segundo automóvil.

Ruth Cárcamo

Vicente Quiñones

Asesinan a hombre de 21 años en Colina: lo acribillaron desde otro vehículo mientras conducía

Asesinan a hombre de 21 años en Colina: lo acribillaron desde otro vehículo mientras conducía

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Un hombre de 21 años fue asesinado a balazos durante la madrugada de este domingo en la comuna de Colina, región Metropolitana, luego de ser atacado mientras se desplazaba en un vehículo.

Según información preliminar, el hecho ocurrió cerca de las 04:00 horas en calle Inmaculada Concepción, donde vecinos alertaron a Carabineros por un automóvil que había impactado contra el toldo metálico de un minimarket.

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Al llegar al lugar, los uniformados encontraron al conductor al interior del vehículo. Se trataba de un ciudadano chileno de 21 años, sin antecedentes policiales, quien ya se encontraba fallecido y presentaba múltiples heridas provocadas por impactos balísticos.

Víctima iba con un acompañante al momento del ataque

De acuerdo con el fiscal ECOH Ignacio Pefaur, la víctima conducía el vehículo junto a un acompañante cuando, “por razones que se investigan, son abordados por un segundo vehículo”, desde el cual sus ocupantes efectuaron múltiples disparos en su contra.

A raíz del ataque, el conductor murió en el lugar, mientras que el copiloto resultó ileso, precisó el persecutor. “Al menos hay cuatro impactos de bala en el vehículo y se han encontrado evidencias balísticas tres en el piso”, agregó.

Las diligencias quedaron a cargo de la Policía de Investigaciones (PDI), en conjunto con el Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Fiscalía.

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