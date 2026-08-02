Maule en alerta: SENAPRED declara Alerta Roja en seis comunas por riesgo de desborde ante intensas lluvias

La Dirección Regional del SENAPRED declaró Alerta Roja para toda la Región del Maule por el intenso evento meteorológico que afecta a la zona.

Asimismo, activó alertas por desborde de ríos en las comunas de Cauquenes, Parral, Sagrada Familia, Linares, Villa Alegre y San Javier ante el aumento de los caudales y el riesgo para la población.

Según la información entregada por la Dirección General de Aguas (DGA), distintas estaciones hidrométricas alcanzaron umbral rojo, entre ellas el río Perquilauquén en Quella, el estero Culenar en Villa Prat y el río Loncomilla en Bodega.

Riesgo de desbordes, aluviones y fuertes vientos mantiene en el Maule

Desde SENAPRED señalaron que las alertas comunales permanecerán vigentes “desde hoy y hasta que las condiciones así lo ameriten”, mientras que con esta medida se movilizarán “todos los recursos necesarios y disponibles para actuar y controlar la situación”.

En paralelo, el organismo canceló la Alerta Amarilla que regía desde el 24 de julio y decretó Alerta Roja Regional debido a las intensas precipitaciones, el incremento de caudales y la ocurrencia de remociones en masa.

De acuerdo con la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), el sistema frontal podría dejar entre 2 y 70 milímetros de lluvia, nevadas de hasta 65 centímetros en la cordillera, vientos de entre 25 y 80 km/h e isotermas cercanas a los 2.400 metros.

A ello se suma la advertencia del Servicio Nacional de Geología y Minería (SERNAGEOMIN), que calificó como alta la probabilidad de aluviones, deslizamientos y caídas de rocas en gran parte de la región.

Asimismo, la autoridad marítima mantiene vigente un aviso por posible formación de trombas marinas en el borde costero entre el 1 y el 3 de agosto, mientras continúan las labores de monitoreo y coordinación con los organismos de emergencia.