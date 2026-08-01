El “musical” análisis de Tomás Alarcón para la sufrida victoria de Colo Colo: “La cancha estaba resbalosa, costaba dar los pases” / Pablo Ovalle Isasmendi

En Colo Colo respiraron aliviados luego de haberse impuesto ante Everton, hilvanando ya ocho victorias consecutivas, racha que los tiene más que consolidados como líderes del fútbol chileno.

“Era importante para nosotros ganar, sobre todo por el rival, que nos planteó un gran partido a nivel táctico y se vio reflejado en el primer tiempo, aunque pudimos sacar la diferencia que nos dio el triunfo”, dijo el volante Tomás Alarcón en zona mixta.

El ex O’Higgins reconoció las dificultades que tuvieron con el césped del Sausalito producto de la lluvia. “La cancha estaba súper díficil, resbalosa, costaba dar los pases porque daba botes raros, pero era mala para los dos y no es excusa (...) Fue más las ganas y el querer ganar que el juego, la cancha es importante para hacer buen fútbol”, dijo el mediocampista.

“La unión de grupo es lo más importante, en todo sentido”, fue lo último que se alcanzó a escuchar de Tomás Alarcón luego que la música de los parlantes con que el resto del plantel albo acompañó su salida del recinto viñamarino le hiciera prácticamente imposible continuar respondiendo.

Aprovechando la “confusión”, el mediocampista terminó su charla con los medios, siendo además el único jugador de Colo Colo que se expresó en la zona mixta del Sausalito.