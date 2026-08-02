DC confirma suspensión preventiva de vicepresidenta nacional tras querella por presunta estafa con fondos públicos

La Democracia Cristiana (DC) confirmó la suspensión preventiva de la participación de su vicepresidenta nacional, María Carolina Inostroza, en la mesa directiva del partido.

La decisión se produce en medio de una querella presentada en su contra por el Consejo de Defensa del Estado (CDE), que la acusa de una presunta estafa reiterada relacionada con proyectos financiados con recursos del Gobierno Regional del Biobío.

La medida fue ratificada por el Tribunal Supremo de la colectividad, luego de que la propia dirigente solicitara suspender temporalmente sus funciones mientras se desarrolla el proceso judicial. Desde la DC recalcaron que la investigación se encuentra en una etapa inicial y que la concejala de Penco aún no ha sido formalizada.

El presidente de la DC, Álvaro Ortiz, abordó la situación y explicó que la suspensión responde a una decisión preventiva mientras avanzan las diligencias. “Ella no ha sido notificada, tampoco ha sido formalizada, y, por lo tanto, nosotros recibimos la carta que envió ella a la mesa nacional, en el sentido de suspender de manera provisoria, preventivamente, su participación en la mesa nacional del partido”, señaló.

En esa línea, del diputado de la falange expresó que la solicitud de Inostroza “ha sido ratificado por el Tribunal Supremo a la espera de que el proceso siga, y que se zanje lo más rápido posible y como corresponda según lo que establece la ley”.

La acción judicial del Consejo de Defensa del Estado sostiene que Inostroza habría adulterado documentación para rendir gastos de dos iniciativas financiadas con fondos públicos del Gobierno Regional del Biobío. Entre los antecedentes expuestos se incluye el presunto uso de boletas falsas y un eventual perjuicio fiscal vinculado a proyectos vecinales.

La investigación deberá determinar la eventual responsabilidad de la concejala en los hechos denunciados, mientras la Democracia Cristiana mantiene la suspensión preventiva de su vicepresidenta nacional hasta que exista un avance en el proceso judicial.