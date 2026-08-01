Representante de Vozinha explica el retraso para sumarse a Colo Colo: “No hay nada del fútbol de Marruecos” / Eston Parker/ISI Photos

La verdadera teleserie en la que se ha transformado el arribo de Vozinha a Colo Colo continúa sumando capítulos.

Por un lado, el arquero caboverdiano desestimó su presencia la próxima semana en el Rio Innovation Week, evento tecnológico a desarrollarse en Brasil.

La frustrada llegada a Santiago ha abierto especulaciones, como un falso interés desde México y un sondeo desde el RS Berkane, en Marruecos.

Sin embargo, su representante, Bernardo Vasconcelos, fue tajante ante aquella última opción. “No hay nada del fútbol de Marruecos”, recalcó en diálogo con La Tercera, planteando que aún no hay plazo para que Vozinha pueda jugar en Colo Colo.

“El jugador todavía está solucionando algunos problemas personales que han retrasado su llegada a Chile. Está trabajando en eso, pero la autorización y la visa de trabajo están solucionadas. Todavía no podemos dar una fecha con certeza”, insistió el portugués, quien también desestimó que hayan habido cambios en los montos acordados para el contrato de Vozinha.

“Eso no es así, está todo de la misma manera”, cerró Bernardo Vasconcelos, aún sin dar certezas respecto de cuándo la figura del Mundial 2026 defenderá al cuadro albo.