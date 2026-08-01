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“¿Qué tiene de malo si hay una mujer que mantiene a su pareja?”: Kaminski rompe el silencio tras ola de rumores

“Me sorprende la maldad y la connotación mala cuando hablan de mí”, manifestó el comunicador.

Sebastián Escares

Francisco Kaminski - Captura de pantalla - Primer Plano

Francisco Kaminski - Captura de pantalla - Primer Plano

Tras una serie de especulaciones sobre su presente económico, en el reciente capítulo de Primer Plano, Francisco Kaminski decidió alzar la voz y aclarar los rumores.

Cabe recordar que hace un par de semanas Maxi Fuentes, en el programa No es lo mismo de Tevex, aseguró que Kaminski estaba sin trabajo y recibiendo una pensión de su polola, Stephanie Finney.

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Adicionalmente, el panelista de Tevex afirmó que una familiar del comunicador estaría pagando la pensión alimenticia de su hijo con Carla Jara.

Esto dijo Francisco Kaminski

El estelar de Chilevisión viajó hasta Viña del Mar para dar con el paradero de Kaminski. Allí, fue consultado sobre los rumores de que su pareja lo estaría ayudando financieramente. Ante ello, Kaminski respondió: “Aunque fuera así, ¿qué tiene de malo? Me sorprende la maldad y la connotación mala cuando hablan de mí y de la capacidad que tienen de inventar cosas, que de verdad me sorprenden".

Luego, el comunicador expresó: “Porque si fuera así, insisto, ¿qué tiene de malo si hay una mujer que mantiene a su pareja? ¿O una pareja hombre que mantiene a su mujer? Son cosas que, para mí gusto, no tienen importancia".

Por otro lado, Kaminski negó de lleno estar viviendo en Reñaca junto a su pareja. “Estoy viviendo en Santiago, acá vive mi polola”, aseguró. Además, aclaró que “yo sí tengo trabajo. Ella no vive de la mesada de los papás, tiene su empresa en Estados Unidos. No podría decir nada más por respeto a ella. Tengo trabajo, por eso no puedo vivir acá, me encantaría”.

“Estoy trabajando en lo mismo que estaba trabajando, pero para otra empresa, que es la competencia de la que trabajaba, que gracias a Dios me contrató”, explicó.

A modo de cierre, el exlocutor radial sostuvo: “Estoy bien contento, bien enfocado en lo mío y de verdad espero que me dure. Estoy bien alejado de todo, de las polémicas, estoy haciendo las cosas bien y esforzándome. También se ha dicho que me paga la pensión mi abuela, mi abuela falleció. Nunca nadie me ha pasado plata para la pensión, nunca he dejado de pagarla tampoco”.

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