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Desarticulan banda narco en La Granja: incautación fue avaluada en más de $46 millones

Los delincuentes utilizaban distintos inmuebles del sector para comercializar sustancias ilícitas.

Javiera Rivera

Desarticulan banda narco en La Granja: incautación fue avaluada en más de $46 millones

Una investigación de la Policía de Investigaciones (PDI) permitió desarticular una organización dedicada al tráfico de drogas que operaba en la Villa Bahía Catalina, en la comuna de La Granja, en la Región Metropolitana.

Según información policial, el operativo dejó ocho personas detenidas y la incautación de sustancias ilícitas avaluadas en más de $46 millones.

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La banda utilizaba distintos inmuebles del sector para comercializar drogas. Además, sus integrantes exhibían armamento semiautomático a través de redes sociales, antecedente que fue incorporado a la investigación.

Con la autorización del Ministerio Público, los detectives ejecutaron 13 órdenes de entrada y registro en distintos domicilios, logrando la detención de los imputados.

Asimismo, los oficiales decomisaron 16 cartuchos calibre 9 milímetros, dos cargadores de subametralladora, tres balanzas digitales, elementos para la dosificación de drogas, entre otros artefactos.

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