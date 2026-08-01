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UEFA y un quiebre total con la FIFA de Gianni Infantino: “El fútbol no está en venta”

La confederación europea lanzó un duro comunicado para festejar la cancelación del FIFA Forward Enterprise.

Javier Catalán

Getty Images

Getty Images / Masashi Hara

Ni una semana alcanzó a estar vigente el plan de Gianni Infantino de vender parte de los derechos de la FIFA y sus torneos a inversores privados, algo que fue celebrado por muchos.

Desde UEFA, la confederación más reactiva ante la creación del FIFA Forward Enterprise, volvieron a pronunciarse luego de que se oficializara que la idea fuera denegada ante el múltiple rechazo que generó.

“La UEFA agradece a todos los aficionados, ligas, clubes, jugadores, particulares, asociaciones y confederaciones que se opusieron al proyecto, así como a los numerosos primeros ministros, jefes de Estado y comentaristas que han demostrado al presidente de la FIFA que el fútbol no está en venta”, escribieron en un comunicado oficial.

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No podemos seguir así, con planes secretos tramados a toda prisa por personas anónimas y de dudoso beneficio para el deporte. Debemos identificar a los responsables y exigirles que rindan cuentas”, agregaron.

Además la federación liderada por Aleksander Ceferin, también disparó directamente contra Infantino.

“Cuando Gianni Infantino solicitó la confianza y los votos de las asociaciones miembro de la FIFA para ser elegido presidente en 2016, afirmó: ‘Por supuesto que debemos ser transparentes. Lo he sido durante los últimos 15 años de mi vida en la UEFA. Ustedes tendrán que participar a diario en la vida de la FIFA’. Y añadió ante los representantes presentes: ‘El dinero de la FIFA es dinero de ustedes. No es dinero del presidente de la FIFA. Es dinero de ustedes. Ustedes son las asociaciones nacionales y el dinero de la FIFA debe servir para el desarrollo del fútbol, ​​y no para otra cosa’”, rememoraron.

Ha incumplido ambas promesas. El acuerdo turbio, opaco y fraguado entre bastidores que ideó e intentó imponer a la fuerza fue todo menos transparente. Además, contando con unas reservas superiores a los 5000 millones de dólares, tampoco ha utilizado el dinero de las asociaciones en beneficio del deporte”, sentenciaron sobre el presidente de la FIFA.

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