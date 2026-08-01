Mientras Colo Colo sigue esperando, club extranjero desmiente interés por Vozinha: “Es falso”

Ya van ocho días desde que Vozinha fue presentado en Colo Colo y lo que parecía ser el fichaje del año en el fútbol chileno, poco a poco parece ir diluyéndose, en parte, porque el portero no da rastros alguno sobre su incorporación al “Cacique”.

De hecho, este sábado aparece como una jornada clave para el futuro del caboverdiano, ya que se espera que Pedro Bubista, su entrenador en el Mundial 2026, firme su contrato con el RS Berkane de Marruecos y, tras aquello, el elenco africano también hará una oferta al guardameta.

De momento, del conjunto marroquí no se han pronunciado por el caso, pero un equipo que sí habló oficialmente de la revelación de la última Copa del Mundo fue el Querétaro, club al que también se vinculó el nombre del arquero.

Ed Malyon, copropietario del equipo mexicano, negó rotundamente cualquier intención de contratar a Vozinha. “Es falso. Vale contrastar y/o confirmar la información antes de publicarla, gracias”, le respondió el dirigente a un periodista que entregaba la noticia en X (antes Twitter).

De haberse concretado aquel movimiento, el portero caboverdiano de 40 años habría sido dirigido por el último campeón del fútbol chileno, Esteban González, quien se encuentra en Querétaro desde el inicio de la temporada, con Miguel Pinto, exguardameta de Colo Colo y la Universidad de Chile como su ayudante.