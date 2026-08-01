;

Mientras Colo Colo sigue esperando, club extranjero desmiente interés por Vozinha: “Es falso”

Ed Malyon, copropietario del Querétaro de México, descartó cualquier intención de fichar al portero.

Javier Catalán

Getty Images

Getty Images / Omar Vega

Ya van ocho días desde que Vozinha fue presentado en Colo Colo y lo que parecía ser el fichaje del año en el fútbol chileno, poco a poco parece ir diluyéndose, en parte, porque el portero no da rastros alguno sobre su incorporación al “Cacique”.

De hecho, este sábado aparece como una jornada clave para el futuro del caboverdiano, ya que se espera que Pedro Bubista, su entrenador en el Mundial 2026, firme su contrato con el RS Berkane de Marruecos y, tras aquello, el elenco africano también hará una oferta al guardameta.

De momento, del conjunto marroquí no se han pronunciado por el caso, pero un equipo que sí habló oficialmente de la revelación de la última Copa del Mundo fue el Querétaro, club al que también se vinculó el nombre del arquero.

Revisa también:

ADN

Ed Malyon, copropietario del equipo mexicano, negó rotundamente cualquier intención de contratar a Vozinha. “Es falso. Vale contrastar y/o confirmar la información antes de publicarla, gracias”, le respondió el dirigente a un periodista que entregaba la noticia en X (antes Twitter).

De haberse concretado aquel movimiento, el portero caboverdiano de 40 años habría sido dirigido por el último campeón del fútbol chileno, Esteban González, quien se encuentra en Querétaro desde el inicio de la temporada, con Miguel Pinto, exguardameta de Colo Colo y la Universidad de Chile como su ayudante.

Contenido patrocinado

Es la principal causa de ceguera en Chile: Cómo identificar los síntomas de las cataratas y cuándo operarse

Es la principal causa de ceguera en Chile: Cómo identificar los síntomas de las cataratas y cuándo operarse

Antonella Lucero, cantante tributo a Rosalía, se sincera tras cantar con ella en uno de sus shows en Chile

Antonella Lucero, cantante tributo a Rosalía, se sincera tras cantar con ella en uno de sus shows en Chile

Figura de CHV se quebró en vivo tras incómoda situación: &#039;Sentí una presión&#039;

Figura de CHV se quebró en vivo tras incómoda situación: 'Sentí una presión'

“John Lennon no quería a nadie”: Dave Davies de The Kinks reaviva su histórica rivalidad con un dardo inesperado

“John Lennon no quería a nadie”: Dave Davies de The Kinks reaviva su histórica rivalidad con un dardo inesperado

En exclusiva con Catherine Rodríguez: El vestuario y realismo mágico en Cien Años de Soledad

En exclusiva con Catherine Rodríguez: El vestuario y realismo mágico en Cien Años de Soledad

Del control de la agenda al ruido político: los días que volvieron a tensionar al Ejecutivo

Del control de la agenda al ruido político: los días que volvieron a tensionar al Ejecutivo

Cristiano Ronaldo cambia de cancha: sería actor y productor de una nueva serie junto a connotadas figuras del fútbol

Cristiano Ronaldo cambia de cancha: sería actor y productor de una nueva serie junto a connotadas figuras del fútbol

Protagonista de Stranger Things rompió el silencio sobre teoría que volvió locos a los fanáticos por meses

Protagonista de Stranger Things rompió el silencio sobre teoría que volvió locos a los fanáticos por meses

Extraña presencia en Santiago Centro aterra a pasajeros de colectivo: Múltiples testigos aseguran haberlo visto

Extraña presencia en Santiago Centro aterra a pasajeros de colectivo: Múltiples testigos aseguran haberlo visto

La temeraria acción que subió Naya Fácil a redes sociales: cibernautas indignados la destrozaron a través de comentarios

La temeraria acción que subió Naya Fácil a redes sociales: cibernautas indignados la destrozaron a través de comentarios

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad