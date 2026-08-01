Hinchas de Colo Colo invaden redes sociales del club que quiere robarles a Vozinha: “Déjenlo tranquilo”
El RS Berkane de Marruecos está sintiendo la pasión de los fanáticos albos en su cuenta de Instagram.
La espera por Vozinha parece eterna para los hinchas de Colo Colo, que ahora empiezan a temer que finalmente el portero no llegue a Macul.
Tal como te contamos en ADN Deportes, el RS Berkane, club de Marruecos, está a la espera de oficializar a Pedro Bubista, entrenador de Cabo Verde en el Mundial 2026, para lanzar una oferta formal por el guardameta de 40 años.
Este entrometimiento del elenco africano no gustó para nada a los hinchas del “Cacique”, que al enterarse de la noticia, no tardaron en ir a las redes sociales del equipo a dejar mensajes.
Revisa también:
“Cómo se va a venir a este equipo chico”, escribió un fanático albo en comentarios de una publicación de Instagram. “¿8 títulos? Qué club pequeño para Vozinha”, puso otro.
Otro usuario, subió el tono: “Dejen a Vozinha tranquilo, ¡hijos de la Hakimi!”, señaló. Por el momento, a pesar de sus 29 millones de seguidores en Instagram, el portero no ha una sola alusión a Colo Colo.
Sigue a ADN.cl en Google Discover
Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed.