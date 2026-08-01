Hinchas de Colo Colo invaden redes sociales del club que quiere robarles a Vozinha: “Déjenlo tranquilo”

La espera por Vozinha parece eterna para los hinchas de Colo Colo, que ahora empiezan a temer que finalmente el portero no llegue a Macul.

Tal como te contamos en ADN Deportes, el RS Berkane, club de Marruecos, está a la espera de oficializar a Pedro Bubista, entrenador de Cabo Verde en el Mundial 2026, para lanzar una oferta formal por el guardameta de 40 años.

Este entrometimiento del elenco africano no gustó para nada a los hinchas del “Cacique”, que al enterarse de la noticia, no tardaron en ir a las redes sociales del equipo a dejar mensajes.

“Cómo se va a venir a este equipo chico”, escribió un fanático albo en comentarios de una publicación de Instagram. “¿8 títulos? Qué club pequeño para Vozinha”, puso otro.

Otro usuario, subió el tono: “Dejen a Vozinha tranquilo, ¡hijos de la Hakimi!”, señaló. Por el momento, a pesar de sus 29 millones de seguidores en Instagram, el portero no ha una sola alusión a Colo Colo.