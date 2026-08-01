VIDEOS. Colo Colo supera un festival de errores y luce su eficacia ofensiva ante Everton para dar otro paso al título
En uno de los partidos más entretenidos del año en el fútbol chileno, los albos se llevaron los tres puntos desde Viña del Mar.
En el partido más atractivo de la jornada sabatina por la fecha 17 de la Liga de Primera, Colo Colo y Everton estuvieron incluso por sobre las expectativas, pero con los albos afianzando su liderato.
En el Sausalito, los albos se habían dispuesto en pos de controlar la pelota, pero se encontraron con un cuadro ruletero que anuló todo intento ofensivo de su rival durante la primera media hora.
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Ignacio González fue un mero espectador durante dicho período, donde Everton avanzó y fue atacando, aprovechando errores que se fueron sucediendo en la zaga alba.
Fue así como, de tanto insistir, Alan Medina ponía algo de justicia al marcador al abrir la cuenta para los locales al minuto 24.
Sin embargo, en la primera chance clara de gol, Maximiliano Romero igualó para Colo Colo a los 32 minutos.
En su segunda opción, el ex Everton, Álvaro Madrid hizo relucir la eficacia ofensiva del “Cacique” para el 2-1 a los 42 minutos.
Sin embargo, en los descuentos del primer lapso, una mano discutible de Tomás Alarcón fue sancionada tras revisión VAR como penal para Everton, el cual Alan Medina transformó en el 2-2.
El juego siguió loco en el arranque del segundo lapso, cuando Leandro Hernández anotaba el 3-2 de Colo Colo a los 53 minutos.
Aún así, en la reanudación del juego, Julián Alfaro sacó ventaja de otro error en la salida y puso el emocionante 3-3.
Pese a todo, Colo Colo no perdió la paciencia y Maximiliano Romero resolvió de gran forma al minuto 62 para anotar su doblete con el que selló el 4-3.
Tras ello, el elenco popular pudo encontrar de mejor manera un rendimiento con el que anularon el ímpetu ofensivo de Everton, abrochando así su octava victoria consecutiva, la cual los tiene como más que sólidos punteros de la Liga de Primera, con 42 puntos, sacándole 15 unidades de ventaja a sus escoltas, la UC y la U.
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