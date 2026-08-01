Colo Colo supera un festival de errores y luce su eficacia ofensiva ante Everton para dar otro paso al título / Pablo Ovalle Isasmendi

En el partido más atractivo de la jornada sabatina por la fecha 17 de la Liga de Primera, Colo Colo y Everton estuvieron incluso por sobre las expectativas, pero con los albos afianzando su liderato.

En el Sausalito, los albos se habían dispuesto en pos de controlar la pelota, pero se encontraron con un cuadro ruletero que anuló todo intento ofensivo de su rival durante la primera media hora.

Ignacio González fue un mero espectador durante dicho período, donde Everton avanzó y fue atacando, aprovechando errores que se fueron sucediendo en la zaga alba.

Fue así como, de tanto insistir, Alan Medina ponía algo de justicia al marcador al abrir la cuenta para los locales al minuto 24.

👏⚽🔵 ¡Increíble jugada del charrúa!



Alan Medina aprovechó los errores en la salida de #ColoColo para presionar a Víctor Felipe Méndez y marcar el primero de Everton en este #MatchdaySábado.



¡Disfruta la #LigaDePrimeraMercadoLibre 2026! Suscríbete a #TNTSportsenHBOMax 📲 pic.twitter.com/QgLMTNlacv — TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) August 1, 2026

Sin embargo, en la primera chance clara de gol, Maximiliano Romero igualó para Colo Colo a los 32 minutos.

🐯🤟⚽ ¡Para mantenerlos en juego!



Romero apareció para marcar el primero de #ColoColo con elegancia tras la asistencia de Madrid. Ah, y le metió celebración con un saludito secreto con Sosa.



¡Disfruta la #LigaDePrimeraMercadoLibre 2026! Suscríbete a #TNTSportsenHBOMax 📲 pic.twitter.com/PrTWnFR8Ss — TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) August 1, 2026

En su segunda opción, el ex Everton, Álvaro Madrid hizo relucir la eficacia ofensiva del “Cacique” para el 2-1 a los 42 minutos.

⚽🤟 ¡EL GOLÓN DE MADRID!



La ley del ex fue inevitable en el Estadio Sausalito con este gol de #ColoColo, en el #MatchdaySábado.



¡Disfruta la #LigaDePrimeraMercadoLibre 2026! Suscríbete a #TNTSportsenHBOMax 📲 pic.twitter.com/xJKiclUoWj — TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) August 1, 2026

Sin embargo, en los descuentos del primer lapso, una mano discutible de Tomás Alarcón fue sancionada tras revisión VAR como penal para Everton, el cual Alan Medina transformó en el 2-2.

⚽🔵🟡 ¡Para cerrar el primer tiempo!



Alan Medina no perdonó desde los 12 pasos, al aprovechar este penal que surgió de una mano de Tomás Alarcon, en el cruce #ColoColo y Everton, este #MatchdaySábado.



¡Disfruta la #LigaDePrimeraMercadoLibre 2026! Suscríbete a… pic.twitter.com/gkqAcLufJF — TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) August 1, 2026

El juego siguió loco en el arranque del segundo lapso, cuando Leandro Hernández anotaba el 3-2 de Colo Colo a los 53 minutos.

😮‍💨🏁🏆 ¡TREMENDA CALIDAD, PIBE!



Leandro Hernández definió con categoría y puso en ventaja a #ColoColo en su visita a Everton, en este #MatchdaySábado.



¡Disfruta la #LigaDePrimeraMercadoLibre 2026! Suscríbete a #TNTSportsenHBOMax 📲 pic.twitter.com/oT3wLES0YO — TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) August 1, 2026

Aún así, en la reanudación del juego, Julián Alfaro sacó ventaja de otro error en la salida y puso el emocionante 3-3.

💙💛⚽ ¡LOS GOLES NO DEJAN DE CAER!



Julián Alfaro se sacó la espinita del gol anulado, aprovechando un error de #ColoColo para sumar el tercero de Everton, en este movido #MatchdaySábado.



¡Disfruta la #LigaDePrimeraMercadoLibre 2026! Suscríbete a #TNTSportsenHBOMax 📲 pic.twitter.com/XWgajdTume — TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) August 1, 2026

Pese a todo, Colo Colo no perdió la paciencia y Maximiliano Romero resolvió de gran forma al minuto 62 para anotar su doblete con el que selló el 4-3.

🏁🐯⚽ ¡OTRA VEZ EL TIGRE!



Tras una gran asistencia de Leandro Hernández, Maximiliano Romero estiró las cifras de #ColoColo en su visita a Everton de Viña del Mar, en este #MatchdaySábado.



¡Disfruta la #LigaDePrimeraMercadoLibre 2026! Suscríbete a #TNTSportsenHBOMax 📲 pic.twitter.com/EfEBrshtHs — TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) August 1, 2026

Tras ello, el elenco popular pudo encontrar de mejor manera un rendimiento con el que anularon el ímpetu ofensivo de Everton, abrochando así su octava victoria consecutiva, la cual los tiene como más que sólidos punteros de la Liga de Primera, con 42 puntos, sacándole 15 unidades de ventaja a sus escoltas, la UC y la U.