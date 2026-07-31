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VIDEOS. Rangers vuelve a sufrir un final de pesadilla y sigue sin conocer de triunfos en la Primera B

El cuadro talquino estuvo a pocos minutos de su primera victoria, pero San Luis los amargó de penal.

Javier Catalán

Foto: @sanluisdequillota

Foto: @sanluisdequillota

Rangers estuvo cerca, pero nuevamente se quedó a las puertas de conseguir su primer triunfo del año en la Primera B.

Los talquinos fueron hasta la cancha sintética del Lucio Fariña de Quillota para empatar ante San Luis 1-1, aunque desperdiciaron su ventaja en los últimos minutos del partido.

La apertura de la cuenta para los “piducanos” fue obra de Ignacio Mesías, quien desde el borde del área sacó una potente media vuelta que se coló en el ángulo derecho del portero Fernando Abarzúa, que nada pudo hacer para contener el disparo.

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Sin embargo, en el minuto 87, todo se derrumbó para el elenco sureño, ya que tras una mano dentro del área, el juez sancionó penal, el cual fue transformado en gol por Sebastián Parada.

Otro duro golpe para Rangers, que con 18 fechas disputadas, sigue sin saber de victorias en la Primera B. Suman apenas cinco puntos y son colistas a siete puntos de salir de la zona de descenso, que marca Deportes Santa Cruz.

Por su parte, San Luis suma 27 unidades y sigue metido en la pelea por el ascenso a Primera División.

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