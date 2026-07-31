Rangers estuvo cerca, pero nuevamente se quedó a las puertas de conseguir su primer triunfo del año en la Primera B.

Los talquinos fueron hasta la cancha sintética del Lucio Fariña de Quillota para empatar ante San Luis 1-1, aunque desperdiciaron su ventaja en los últimos minutos del partido.

La apertura de la cuenta para los “piducanos” fue obra de Ignacio Mesías, quien desde el borde del área sacó una potente media vuelta que se coló en el ángulo derecho del portero Fernando Abarzúa, que nada pudo hacer para contener el disparo.

🥵⚽🇨🇱 QUÉ GOLAZO, NACHO



Ignacio Mesías nos regaló esta joyita, para el 1-0 de Rangers en su visita a San Luis de Quillota en este #MatchdayViernes de la Fecha 18 en la #LigaDeAscensoCaixun 2026.



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Sin embargo, en el minuto 87, todo se derrumbó para el elenco sureño, ya que tras una mano dentro del área, el juez sancionó penal, el cual fue transformado en gol por Sebastián Parada.

👀🟡⚫ LA RESPUESTA DEL LOCAL



Sebastián Parada puso el 1-1 de San Luis de Quillota desde el manchón penal ante Rangers, en este #MatchdayViernes de la Fecha 18 en la #LigaDeAscensoCaixun 2026.



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Otro duro golpe para Rangers, que con 18 fechas disputadas, sigue sin saber de victorias en la Primera B. Suman apenas cinco puntos y son colistas a siete puntos de salir de la zona de descenso, que marca Deportes Santa Cruz.

Por su parte, San Luis suma 27 unidades y sigue metido en la pelea por el ascenso a Primera División.