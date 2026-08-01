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Caso Omegna suma otra consecuencia: Municipio de La Reina desvincula a miembro de La Cofradía que aparece en polémico video

La municipalidad informó que el integrante del programa de streaming ya no forma parte de la institución y reafirmó su compromiso con la protección de la infancia.

Ruth Cárcamo

Captura YouTube @lacofradiastream1

Captura YouTube @lacofradiastream1

La Municipalidad de La Reina confirmó la desvinculación de Marcelo Anabalón Sepúlveda, integrante del programa de streaming “La Cofradía”, quien aparece en el polémico video protagonizado por Ítalo Omegna.

En el registro viralizado aparece junto a Omegna y otros panelistas durante una celebración, donde se realizaron comentarios ofensivos en contra de menores con trastorno del espectro autista (TEA) y alude a la pederastia.

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El señalado con un círculo rojo es Marcelo Anabalón | Capturas

Tras la difusión del video, Anabalón anunció su salida de “La Cofradía”, al igual que otro de sus integrantes, Diego Dahmer. Ahora, la controversia también tuvo consecuencias en su situación laboral.

“Ya no forma parte”

Marcelo Anabalón, de profesión diseñador, registraba contrataciones tanto en la Corporación Municipal de La Reina como en el municipio bajo la modalidad de honorarios, según Transparencia, donde prestaba “apoyo en actividades y eventos en terreno” a la gestión de José Manuel Palacios (UDI), consignó The Clinic.

A través de un comunicado, la Municipalidad de La Reina informó que ya no presta servicios para la institución.

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“Sobre las consultas respecto al prestador de servicios que se vio involucrado en un episodio de público conocimiento, informamos que ya no forma parte de la Municipalidad de La Reina”, señaló el municipio, sin mencionar expresamente a Anabalón.

En la misma declaración, la administración comunal destacó las iniciativas que desarrolla en favor de la infancia y, especialmente, de niños y niñas con Trastorno del Espectro Autista (TEA).

“Esta institución rechaza y condena categóricamente cualquier escenario que pueda poner en cuestionamiento el compromiso de la Municipalidad con la infancia”, enfatizó.

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