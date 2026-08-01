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Crisis migratoria en Ceuta: reportan 67 muertos y gobierno español instala nuevas barreras

Las autoridades españolas aseguran que el enclave ya está regresando a la normalidad y que 48.000 de los 50.000 inmigrantes que ingresaron ya volvieron a Marruecos.

Información de

DW

Mario Vergara

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GETTY IMAGES / Adri Salido

El Ministerio del Interior de España informó este sábado (01.08.2026) que el número de muertos en la crisis fronteriza entre ese país y Marruecos en Ceuta ascendió a 67. Entre las víctimas se encuentran personas que se ahogaron y otras que fallecieron en una estampida al intentar cruzar el rompeolas. La Guardia Civil sigue realizando labores para encontrar cadáveres en el entorno del espigón fronterizo del Tarajal.

Asimismo, el gobierno español anunció la instalación de una barrera de contención de 500 metros a lo largo del rompeolas, para dificultar el cruce a través de esa vía. La barrera tendrá un metro de profundidad bajo el mar y unos 50 centímetros sobre el nivel del agua. Esta misma jornada, un grupo de migrantes que nadaron hasta la playa de Tarajal, en Ceuta, fueron recibidos por soldados que los escoltaron de vuelta a Marruecos.

De acuerdo con las autoridades españolas, la mayoría de quienes entraron en territorio español en el norte de África en los últimos dos días ya han regresado a territorio marroquí. Tras jornadas de caos y calles abarrotadas de personas que esperaban una vida mejor en España, los habitantes de Ceuta amanecieron este sábado con una tensa calma. Aun así, la seguridad de los residentes de esta ciudad autónoma de 84.000 habitantes seguía precaria.

Normalidad “se está alcanzando”

“La vida en esta ciudad se ha visto alterada a raíz del incidente fronterizo”, declaró el alcalde de Ceuta, Juan Jesús Vivas. “El regreso de la gente ha comenzado satisfactoriamente, pero el proceso debe completarse”, añadió. “La ciudad aún no ha recuperado la normalidad”, señaló la autoridad local, lo que contradice la versión del ministro del Interior, de visita en el enclave.

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“En menos de 48 horas, la situación en Ceuta ya no tiene nada que ver y la normalidad se está alcanzando”, declaró Fernando Grande-Marlaska. Según Madrid, 48.000 de los 50.000 migrantes que irrumpieron en territorio español ya habían regresado a Marruecos, ninguno de los cuales llegó a Europa.

Al respecto, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, denunció la actitud “egoísta” de algunos países de la Unión Europea ante la crisis migratoria, en referencia a la decisión italiana de suspender Schengen con España. “Una actitud así -motivada por prejuicios, informaciones falsas, ignorancia o intereses políticos- no solo es contraria al derecho europeo, al derecho humanitario y a los principios de solidaridad que nos unen, sino que también va en contra de los intereses a largo plazo de Europa”, escribió en una carta dirigida a los dirigentes de las instituciones europeas.

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