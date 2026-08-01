Denuncian que gobernador boliviano utiliza camioneta robada en Chile: ofician a Cancillería

El diputado por la Región de Antofagasta, Sebastián Videla, denunció una situación de “máxima gravedad” vinculada al tráfico internacional de automóviles, luego de revelar que una alta autoridad del país vecino estaría haciendo uso de un vehículo sustraído en territorio nacional.

Mientras desarrolla una agenda oficial en Bolivia centrada precisamente en abordar el destino de los autos robados en Chile, el parlamentario dio a conocer una fotografía en la que, según afirmó, aparece el gobernador de Cochabamba, Leonardo Loza, sobre una camioneta que mantiene un encargo vigente por robo.

Frente a la magnitud de los antecedentes, el legislador ofició a la Cancillería chilena, solicitando que el Ministerio de Relaciones Exteriores inicie las gestiones diplomáticas necesarias para que el Gobierno boliviano entregue explicaciones.

“Inaceptable. Oficié a Cancillería para que el Gobierno boliviano esclarezca el uso de esta camioneta, en la que aparece Leonardo Loza, gobernador de Cochabamba, y que registra encargo vigente por robo en Chile”, expresó Videla respecto a la acción fiscalizadora.

Inaceptable. Oficié a Cancillería @Minrel_Chile para que el Gobierno boliviano esclarezca el uso de esta camioneta, en la que aparece Leonardo Loza, gobernador de Cochabamba, y que registra encargo vigente por robo en Chile.



Exigimos máxima rigurosidad, cooperación,… pic.twitter.com/9kAtNXLedN — Sebastián Videla Diputado (@ciudadanovidela) July 31, 2026

Fortalecimiento de la cooperación bilateral

El diputado enfatizó que el hecho adquiere una relevancia crítica debido a que el involucrado en el registro fotográfico es una autoridad regional. Por ello, instó a que las diligencias se lleven a cabo con total transparencia, exigiendo a La Paz “máxima rigurosidad, cooperación, transparencia y la pronta restitución del vehículo”.

Según detalló el representante por Antofagasta, su presencia en territorio boliviano apunta a fortalecer los protocolos operativos entre ambas naciones para asegurar una identificación y recuperación oportuna del parque automotriz sustraído.

Finalmente, Videla advirtió que este tipo de incidentes no constituyen un hecho aislado. Aunque reconoció que en los últimos meses se han logrado recuperar algunos automóviles, recalcó que aún persisten profundas dificultades para frenar el traslado ilícito a través de las fronteras. En esa línea, emplazó al gobierno de Bolivia a dimensionar la magnitud del conflicto transnacional y a establecer mecanismos efectivos que agilicen las devoluciones y eviten nuevos casos de impunidad.