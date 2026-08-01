Partidos del fútbol chileno hoy 1 de agosto: ¿qué duelos se juegan y dónde ver en vivo, por TV y online? / FOTO: LUKAS SOLIS / AGENCIAUNO

Hoy, sábado 1 de agosto, el fútbol chileno comienza el fin de semana con una agenda que contempla siete partidos.

Cuatro de esos encuentros son parte de la fecha 17 de la Liga de Primera, otros dos están en el marco de la jornada 18 de la Primera B y uno cerrará el playoff clasificatorio a la liguilla de ascenso en la Segunda División.

Liga de Primera

La programación del fútbol chileno hoy 1 de agosto comenzará a las 12:30 horas, cuando Cobresal se mida ante Unión La Calera en el estadio El Cobre. Juan Sepúlveda será el juez del compromiso, que será transmisión en TV de TNT Sports Premium.

Luego, desde las 15:00 horas, Everton recibirá a Colo Colo en el Sausalito, con arbitraje de Cristián Garay y transmisión de ADN Deportes, y por TV en TNT Sports Premium.

La acción continuará a contar de las 17:30 horas, cuando Palestino reciba a Coquimbo Unido en el Municipal de La Cisterna. José Cabero será el juez del encuentro, que será transmisión de TNT Sports Premium.

El cierre de actividad en Primera División se desarrollará a las 20:00 horas, en el Lucio Fariña de Quillota, donde Deportes Limache se medirá ante Ñublense, con arbitraje de Miguel Araos y transmisión de TNT Sports Premium.

Primera B

El ascenso comenzará su actividad a contar de las 15:00 horas, en el Regional Calvo y Bascuñán, donde Deportes Antofagasta se medirá ante Unión San Felipe. Jorge Oses será el juez del encuentro, que será transmisión de TNT Sports.

Luego, desde las 17:30 horas, Curicó Unido recibirá a Cobreloa en el Bicentenario La Granja, con arbitraje de Rodrigo Farías y transmisión de TNT Sports.

Segunda División

La tercera categoría del fútbol chileno tendrá acción a partir de las 16:30 horas, en el Regional de Los Andes, donde Trasandino enfrentará a General Velásquez, con arbitraje de Claudio Díaz.

Tras el 0-0 de la ida, quien se imponga en este encuentro entrará a la liguilla por el ascenso. Este juego no tendrá transmisión de TV.