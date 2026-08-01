Gustavo Álvarez se convirtió en el nuevo entrenador de Liga Deportiva Universitaria de Quito, luego de dejar de manera abrupta a San Lorenzo a mitad de semestre pese a una buena campaña.

El ex DT de la Universidad de Chile llegó a Ecuador para reemplazar a otro viejo conocido del fútbol nacional, Tiago Nunes, ex Universidad Católica.

Rápidamente desde que se confirmó su arribo a LDU, los rumores de que Álvarez pidió a jugadores de la U para reforzar el plantel comenzaron a circular. Ahora el fue el propio técnico argentino quien se refirió a este supuesto interés por Javier Altamirano.

“Cuando acepté el cargo fue porque me convenció el plantel que había, pero uno por videos no tiene la opinión formada de cuando son dirigidos por uno. Le dije al club que hasta no jugar el primer partido, me den estos cuatro entrenamientos que tuvimos más el partido, para tener conclusiones más precisas”, señaló el entrenador tras ganar 6-0 en su debut ante Leones por Copa Ecuador.

“Me reuniré estos días (con la dirigencia), si es mañana mejor”, sentenció el entrenador al ser consultado directamente por el volante de la U.

Cabe recordar que la temporada pasada, bajo el mando de Álvarez, Javier Altamirano fue uno de los mejores jugadores del fútbol chileno y ahora, con Fernando Gago, no está siendo considerado en un rol importante.